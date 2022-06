Législatives: une campagne sous invectives

Paris, France | AFP | jeudi 16/06/2022 - Coup de chaud sur la fin de campagne des législatives: les derniers jours précédant le second tour font bouillir les représentants de la coalition mélenchoniste Nupes et ceux du camp présidentiel, rivalisant d'invectives et de promesses de chaos si l'adversaire venait à remporter les élections. Florilège.



Extrême

La Première ministre, Elisabeth Borne, a qualifié le projet de la Nupes comme celui "le plus extrême" et "dangereux pour notre économie", selon elle, de "sortie de l'Europe" et de "connivence avec la Russie".



Trump

Un épouvantail nommé Donald Trump: le ministre chargé de l'Europe Clément Beaune, candidat à Paris, a reproché à Jean-Luc Mélenchon son "trumpisme à la française", ses "hurlements" et ses "fakes news".



L'ancien président américain a également été convoqué par Jean-Luc Mélenchon, qui a vu dans la prise de parole du président Emmanuel Macron sur le tarmac d'Orly, devant l'avion qui devait l'emmener en Roumanie, un "sketch à la Trump".



LSD

Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a affirmé qu'une cohabitation avec la Nupes serait "impossible au plan politique".



M. Mélenchon a aussitôt dégainé: Richard Ferrand, "a dit - apparemment il n'était pas sous LSD - qu'une cohabitation n'était pas envisageable", alors qu'"une cohabitation aura lieu si nous sommes majoritaires".



Pharmacopée toujours: "Ferrand a dit: +Il ne faut pas qu'on fasse une campagne sous Lexomil [anxiolytique], alors que les autres sont sous LSD+. Je crois que le chouchen [alcool breton] et le Lexomil font pas bon ménage..."



Et le futur ex-député des Bouches-du-Rhône de poursuivre: "Le président de la République devra s'y soumettre ou bien se démettre".



Diplodocus

S'en prenant cette fois à Christophe Castaner, M. Mélenchon a reproché au patron des marcheurs à l'Assemblée nationale d'avoir suggéré que les insoumis iraient prendre leurs ordre à Moscou. "Le gars est pas au courant que ça fait juste trente ans que l'URSS n'existe plus. C'est comme les diplodocus, tu leur coupes un ongle et ça met un an à remonter au cerveau".



Menteur

Donnée en tête d'un cheveu dimanche en début de soirée, la Nupes s'est vue rétrogradée par le ministère de l'Intérieur en deuxième position, toujours d'un cheveu, quelques heures plus tard, une fois l'ensemble des bulletins dépouillés.



"Bidouillé!", se sont alors exclamés les insoumis et leurs alliés. Mme Borne a répliqué en accusant M. Mélenchon de "premier menteur".



Anarchistes

Amélie de Montchalin, ministre et candidate dans l'Essonne, a taxé les représentants de la Nupes "d'anarchistes", PS compris. Ce qui a fait hurler (de rire) le Premier secrétaire du parti fondé par François Mitterrand, Olivier Faure, qui a dit sur Twitter ne "pas se remettre", smiley à l'appui, de l'attaque.



La République, c'est qui ?

Devant son avion présidentiel, M. Macron a prévenu: "choix crucial", menace du "blocage", risque d'un "désordre français": "Aucune voix ne doit manquer à la République", a résumé le chef de l'Etat.



"Comme si la Macronie était à elle toute seule la République, et comme si tous les autres en étaient des ennemis", a dénoncé dans la foulée M. Mélenchon, qui s'était fait épingler en 2018 pour avoir lancé à des forces de l'ordre "La République, c'est moi".



Délire

Argument de fin de campagne de la Nupes: le supposé projet caché de la macronie d'augmenter la TVA. "Je mets au défi Emmanuel Macron de dire qu'il ne fera pas de TVA sociale", a affirmé M. Mélenchon, quand M. Faure s'est voulu davantage prophétique: "Il va augmenter la TVA".



Mme Borne est montée au front: "Des projets de taxation, des projets qui remettent en cause le soutien à l'Ukraine, des projets qui trouvent des excuses à la Russie, qui veulent sortir de l'Europe, des projets aussi d'une écologie contrainte", c'est la Nupes, pas la macronie, a-t-elle dit, tandis que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, fustigeait un "délire de nos adversaires".



Traître

Mais les conservateurs français sont également déboussolés par l'attitude de leur ex-chef, Nicolas Sarkozy, qui rivalise d'amabilités envers le camp présidentiel.



"Minable. Indigne. Traître.", s'est lâché le maire LR du XVIIe arrondissement de Paris, Geoffroy Boulard, après que le journal Le Parisien a affirmé que l'ancien président avait rencontré la candidate LREM Astrid Panosyan-Bouvet, pourtant opposée dimanche à la députée sortante Brigitte Kuster, dûment étiquetée LR.