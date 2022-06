Législatives: la macronie sonnée, la Nupes confortée, le RN salue un "tsunami"

Paris, France | AFP | dimanche 19/06/2022 - Sonnés par la perte de la majorité absolue, les partisans d'Emmanuel Macron appelaient à "dépasser les clivages" dimanche après le second tour des élections législatives, marqué par une "déroute totale" du camp présidentiel aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, le RN saluant de son côté un "tsunami" en sa faveur.



Le camp Macron arrive, certes, en tête mais très loin de la majorité absolue et nombre de ses cadres - Richard Ferrand, Christophe Castaner - sont battus. La gauche réalise une forte percée et le Rassemblement national un score historique.



La "main tendue" de la macronie

"Si ces résultats se confirment, c'est loin de ce que l'on espérait", a reconnu le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.



"Manifestement, les Français n'ont pas donné de majorité absolue sans qu'ils n'en aient donné une à une autre formation politique. Ce qui se dessine est une situation inédite dans la vie politique et parlementaire, qui va nous imposer de dépasser nos certitudes, nos clivages", a-t-il ajouté.



Même tonalité chez la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. "On composera avec tous ceux qui veulent faire avancer le pays, la main est tendue", a-t-elle assuré, exprimant par ailleurs "son inquiétude devant des extrêmes aussi hauts".



Premier à répondre à cette "main tendue": l'ancien ministre de droite Jean-François Copé. "Depuis des semaines, je répète qu’un pacte de gouvernement est vital entre Macron et LR afin de lutter contre la montée des extrêmes", a-t-il écrit sur Twitter.



Mélenchon: "déroute totale" de Macron

De son côté, le meneur de l'alliance de gauche Nupes Jean-Luc Mélenchon a qualifié le score de la macronie de "déroute totale".



"Aucune majorité ne se dégage", a jugé le leader Insoumis, qui a balayé les appels au dépassement lancés par la macronie: "il n'y a aucun clivage à dépasser avec nous parce que nous ne sommes pas du même monde", "nous n'avons pas les mêmes valeurs."



"La retraite à 65 ans a sombré", a de son côté jugé le député Nupes Alexis Corbière, réélu dès dimanche dernier en Seine-Saint-Denis.



La gauche a également rapidement instruit le procès de la macronie, tenue responsable de la percée du Rassemblement national.



"La confusion sur le barrage républicain et la banalisation de l’extrême droite entretenue par le chef de l’Etat lui-même ainsi que par LREM ne pouvait pas rester sans conséquen... Pour le Président, ce soir, c’est la défaite et le déshonneur", a jugé l'eurodéputé écologiste David Cormand.



"Tsunami": le RN exulte

Le Rassemblement national est en passe d'obtenir "de loin le groupe le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique", a réagi, radieuse, la présidente du parti d'extrême droite, Marine Le Pen.



"Nous incarnerons une opposition ferme, sans connivence, responsable, respectueuse des institutions, parce que notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et du peuple français", a prévenu la finaliste de la présidentielle, largement réélue dans le Pas-de-Calais.



"C'est une vague bleue marine partout dans le pays. L'enseignement de ce soir, c'est que le peuple français a fait d'Emmanuel Macron un président minoritaire", s'est réjoui le président intérimaire du RN, Jordan Bardella.