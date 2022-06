Législatives 2022 - 1er tour : Oui, Arue vote bien Tapura

Tahiti, le 4 juin 2022 - La greffe de Teura Iriti au Tapura a visiblement bien pris. Nicole Bouteau sort en tête sur la commune avec 908 voix (35,28%), contre 542 pour Tematai Le Gayic (21,06%). Félix Tokoragi est troisième avec 368 voix, devant Pascale Haiti et ses 237 voix. L'adjoint de la commune Jacky Bryant n'y arrive pas et termine cinquième à seulement 187 voix… A noter une participation encore plus faible que la moyenne au fenua et aux îles du Vent avec seulement 36,4% d'électeurs de Arue à s'être déplacés dans les isoloirs samedi.