Légère avance du Tapura aux Raromata’i

Tahiti, le 16 avril 2023 – Le parti d’Édouard Fritch sort du premier tour avec une courte avance d’à peine un point sur le Tavini Huiraatira dans la section des îles Sous-le-vent. En troisième position, avec 2353 voix le Amuitahira’a totalise 12,4% des suffrages.



L’archipel des îles Sous-le-vent a donné un léger avantage au Tavini huiraatira au premier tour des élections territoriales, dimanche. Après avoir enduré la victoire sans appel du parti souverainiste au second tour des législatives, en juin dernier, le parti d’Édouard Fritch termine avec un court avantage à 6 913 voix et 211 bulletins de plus que le Tavini.



Dans le détail, le parti rouge te blanc se maintient à Bora Bora et Huahine, finit avec une courte avance à Tumaraa et Maupiti, et se trouve relégué à Uturoa, Taputapuātea et Taha’a.



Le Amuitahira’a arrive en troisième position aux Raromata’i avec 2 353 voix (12,4%) en totalisant notamment 739 voix à Taha’a, soit une voix de moins que le Tapura, dans une commune largement dominée par le vote Tavini (1263 voix). Le parti de Gaston Flosse glane autour de 320 suffrages dans chacune des autres communes, en dehors de Maupiti, fermement tenue par son maire, Woulingson Raufauore, encarté A Here ia Porinetia. Parti vert et blanc à qui il apporte 410 voix à Maupiti, son meilleur score sur la section.



Sur l’ensemble des Raromata’a, la liste A Here ia Porinetia conduite par Sylvianne Terooatea termine ce premier tour en quatrième position avec 9% des suffrages exprimés et 1714 voix. Assez loin derrière, le Ia Ora te Nuna’a réalise un bon score de 348 voix à Bora Bora derrière sa tête de liste Teha Temarii, un temps pressentie pour figurer sur la liste des vert et blanc. La liste jaune achève ce premier tour avec 3,5% des suffrages. Hau Ma’ohi et Heiura-Les Verts ne franchissent pas la barre des 3%.