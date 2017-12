Légende du tatouage qui remplaça les sacrifices humains

Hélas, très vite les hommes furent confrontés à trop de problèmes qu’ils ne pouvaient résoudre et ils en vinrent à se disputer. C’était comme s’ils ne parlaient plus la même langue. Ils étaient devenus des inconnus les uns pour les autres et cela amplifiait leur courroux.



Longtemps après, alors que croissaient et se multipliaient les conflits entre eux, ces hommes qui cherchaient des réponses à leurs questions se souvinrent du pacte passé avec les Dieux. Pour se rappeler à eux, sur toute la Terre ils firent des sacrifices humains, implorant les Dieux de leur donner plus de vie, plus de force, plus de pouvoirs.



Des flots de sang coulèrent sur les pierres de sacrifice des marae, rougissant la terre. Dans le même temps, les noms de chacun des Dieux résonnaient dans ces suppliques qui montaient au ciel.