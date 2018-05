Légende de l’anguille royale de la Vaihiria, Mataiea

A Mataiea, le temps était affreux, les pluies étaient torrentielles, le vent se déchaînait et aucun fruit ne tenait plus sur les arbres. Plusieurs habitants convoqués par le chef et les prêtres étaient menacés de mort, si celui qui était cause de ce malheur ne se faisait pas connaître. La consternation était grande, mais une femme Tauatea demanda au roi de retarder les exécutions jusqu’à son retour.



Seule, elle monta au lac, et s’aperçu que ce n’était plus qu’un grand trou béant avec un peu d’eau claire et vivante et non jaunâtre comme elle devrait être. Elle pria alors le dieu du lac de calmer sa colère et promit de lui rapporter son enfant. Tout retomba dans le calme et Tauatea partit avec sa fille Teaha à la recherche de l’anguille.