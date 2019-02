Le zoo de Londres se défend après la mort d'une tigresse blessée par un tigre

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 11/02/2019 - Le zoo de Londres s'est dit lundi "sous le choc" après la mort vendredi de sa tigresse Melati, blessée par un tigre arrivé d'un zoo danois fin janvier, mais a défendu sa décision d'avoir réuni les deux félins.



Asim, un tigre mâle âgé de 7 ans, était arrivé à Londres en provenance d'un zoo danois, dans le cadre d'un programme européen de reproduction visant à préserver les espèces menacées. Il avait passé dix jours dans un enclos grillagé adjacent à celui de Melati, une tigresse de Sumatra âgée de 10 ans, avant que le zoo de Londres ne décide de les réunir.

"Après une observation attentive, nous étions convaincus que le moment était opportun pour présenter Asim à Melati", a expliqué Katryn England, la directrice du zoo, dans un message publié sur le site internet de la Société zoologique londonienne (ZLS), qui gère le parc.

Vendredi, rencontre entre les deux tigres a rapidement tourné à l'affrontement, et Asim a "mortellement" blessé Melati. Les deux félins ont reçu des soins, mais la femelle n'a pu être sauvée.

"Tout le monde était sous le choc", a conclu Katryn England. Elle s'est néanmoins dite "convaincue" que le personnel du zoo prendrait encore "la même décision" de faire se rencontrer les deux félins, "sur la base du comportement observé".

"Plusieurs personnes extérieures au zoo ont fait remarquer qu'un délais de 10 jours semble très rapide pour faire se rencontrer des tigres", a remarqué Katryn England. "Ce n'est pas le cas, cela varie énormément et dépend de l'observation attentive de leurs comportements".

"Il peut être risqué" de laisser les tigres séparés trop longtemps, a-t-elle précisé, mentionnant un risque d'"accumulation de tensions et de frustrations".