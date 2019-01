"Le zéro déchet n'est pas juste une tendance, mais un mode de vie normale à adopter"

A lire aussi >> L’Épicerie Tahiti, le nouveau magasin de produits en vrac

En moyenne, chaque habitant de Tahiti et Moorea produit un kilo de déchets par jour, soit 365 kilos par an ! Appliquez ensuite cette moyenne aux quelques 150 000 personnes qui vivent dans l'agglomération du grand Papeete, et vous obtenez un Himalaya de détritus en tout genre. Devant ce constat alarmant, et pour préserver l'équilibre naturel très fragile de nos îles, certaines personnes ont décidé de dire stop à cette orgie de consommation en adoptant un mode de vie "zéro déchet".Prenons l'exemple de Heru, 24 ans, qui a décidé d'adopter ce concept dans le but d'œuvrer pour la protection de l'environnement : "J'ai grandi à la Presqu'île, donc j'ai toujours eu un rapport privilégié à la natur eet à l'environnement. Je me suis ensuite rapprochée des associations et notamment du collectif "Nana Sac Plastique" dont j'ai été l'ambassadrice. J'ai participé à des journées de ramassage et c'est là que j'ai pris conscience que l'on 'baignait dans les déchets'. Je me suis dit qu'il fallait agir plutôt que dénoncer la pollution. Je dirais aussi qu'i lne faut pas voir le mode de vie zéro déchet comme une tendance, mais plutôt comme quelque chose de normal à faire."Rava, 26 ans, a de son côté adhéré au mode de vie zéro déchet il y a un peu plus d'un an: "Un jour, j'ai vu un reportage à la télé qui parlait de Béa Johnson, où elle présentait son concept de 'Zero wastehome'. Ça m'avait bien plu et je me suis mise progressivement à un mode de vie zéro déchet. Puis l' épicerie Eco Vrac à Mamao a ouvert ses portes et j'ai pu me procurer des produits sans emballages que j'avais du mal à trouver à Tahiti."