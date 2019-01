L’Épicerie Tahiti, le nouveau magasin de produits en vrac

PAPEETE, le 25 janvier 2019 - Caroline Geoffroy lance l’Épicerie Tahiti. Un magasin de produits en vrac, majoritairement bio. Infirmière de formation, elle entend participer aux changements d’habitudes alimentaires et de consommation.



" L’Épicerie Tahiti propose des produits majoritairement en vrac et majoritairement bio ", annonce Caroline Geoffroy à propos de son magasin. "Je dis majoritairement car pour les produits locaux n’ont pas encore la certification. Mais je connais les façons de travailler de chacun de mes fournisseurs ", assure-t-elle.



Plus de 200 références de produits



Le magasin consiste en un espace de 60 mètres carrés environ où sont exposés près de 200 références. Les produits (des produits secs, épices, céréales pour le petit déjeuner, huiles, vinaigres, produits ménagers et produits de soins corporels…) viennent de France et de Nouvelle-Zélande, ainsi que de Tahiti et ses îles.



Le projet qui se concrétise aujourd’hui est le résultat d’un long chemin de prise de conscience, réflexion, engagement, choix et décisions. " Cela va faire trois ans qu’il mûrit ", confie Caroline Geoffroy.



Elle est infirmière de formation et a beaucoup travaillé avec des patients obèses ou en surpoids. " Je voulais faire plus pour eux que ce que je pouvais faire à l’hôpital ", dit-elle en abordant aussi le problème du gaspillage alimentaire, des modes de consommation. " Je suis sensible à l’environnement, à la maison on fait du compost, on trie. On essaie, dans la mesure du possible, de réduire la quantité de déchets. "



En voyageant, elle a découvert le concept de magasin de produits en vrac. Un concept qui répondait parfaitement à ses aspirations en termes de santé et de préservation de l’environnement. Les déchets sont réduits, les produits vendus choisis selon des critères alimentaires précis (peu sucrés, parfois sans gluten…). Et puis, en vendant, Caroline Geoffroy entend diffuser les messages qui lui tiennent à cœur.



"L’aboutissement d’un long travail"



Pour mener à bien son projet, Caroline Geoffroy a dû surmonter un certain nombre d’obstacles. " Par exemple ? Trouver les bonnes personnes pour me renseigner, apprendre à rédiger un business plan. Ce que je ne connaissais pas du tout ! Tout cela est l’aboutissement d’un long travail. "



Soutenu par son conjoint, elle n’a pas baissé les bras. " À plusieurs reprises je me suis dit : ce n’est pas pour moi. J’ai même mis le projet en veille pendant un temps. "



Aujourd’hui, Caroline Geoffroy se consacre à 100% à l’Épicerie Tahiti. Elle a démissionné en octobre dernier. Elle croit au changement pour et par la société.