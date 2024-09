Coup sur une personne en fauteuil - Les quatre policiers placés en garde à vue

Tahiti le 28 septembre 2024 - L'enquête se poursuit suite aux violences commises vendredi soir contre une personne âgée en fauteuil roulant par quatre policiers de la DTPN. Les quatre agents ont été placés samedi après-midi en garde à vue.





La vidéo était saisissante et fait le tour des réseaux sociaux dès samedi matin. Un homme en fauteuil roulant a été frappé au sol dans la nuit de vendredi à samedi soir dans le quartier Estall à Taunoa.



Sur la vidéo, on peut voir une personne, visiblement âgée et en fauteuil roulant entourée de quatre agents qui semblent être de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN). L’un d’entre eux décide alors de pousser le vieil homme de sa chaise. Au sol, le papy semble continuer à invectiver les agents, sans les menacer physiquement, jusqu’à ce qu’un des agents de police, le même qui avait déjà poussé le papy hors de sa chaise roulante, lui décoche un violent coup de poing à la figure.



Sur la vidéo, le son du coup de poing asséné au vieil homme est assez fort.



Les trois autres agents font alors en sorte d'éloigner le policier qui venait de le frapper.



Selon nos informations, cet événement s’est déroulé alors qu’un feu d’artifices était tiré dans la rade de Papeete.



“Les gens ont alors crié pour que ça s’arrête”, nous confiait un témoin de la scène ce samedi matin.



La famille aurait, toujours samedi matin, décidé de déposer plainte alors que la personne frappée était toujours à l'hôpital en observation.



La Direction territoriale de la police nationale prend l’affaire très au sérieux. Contactée, la procureure de Papeete, Solène Belaouar, confirmait samedi matin qu'une enquête a immédiatement été ouverte pour violences avec trois circonstances aggravantes : Personnes dépositaires d'une autorité publique ; violence en réunion ; et violence sur personne vulnérable. Cette enquête devra faire la lumière sur ce qu’il s’est passé et déterminer l'identité des agents concernés en attendant le dépôt de plainte de la famille.



La procureure de la République indiquait de plus samedi soir que les quatre agents avaient été placés en garde à vue pour être interrogés sur cette soirée.