Le voilier intercepté à Apataki contenait 436 kilos de cocaïne

PAPEETE, le 2 mai 2019 - Le procureur de la République, Hervé Leroy, a donné une conférence de presse ce samedi durant laquelle il a livré plusieurs détails sur la récente saisie de cocaïne effectuée à Apataki dans les Tuamotu. L'enquête, qui porte sur 436 kilos de drogue, va être confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris.



Une nouvelle énorme saisie de cocaïne a été réalisée sur un voilier monocoque de 15 mètres le 29 mai dernier à Apataki dans les Tuamotu. Selon le procureur de la République, qui a tenu une conférence de presse à ce sujet samedi, l'enquête a démarré sur la base de « renseignements donnés par la compagnie des archipels » aux gendarmes de la Section de recherches (SR).



Appuyés par une équipe de l'antenne GIGN de Papeete et d'un gendarme maritime, les enquêteurs de la SR se sont « transportés » par avion le 29 mai dernier à Apataki. Tel que l'a expliqué Hervé Leroy ce samedi, « l'inspection de l'embarcation a permis de déceler une cache dans l'infrastructure renfermant 341 pains et paquets de cocaïne pour un poids d'environ 341 kilos. » Les trois hommes qui se trouvaient sur le bateau, trois Italiens, ont ensuite été placés en garde à vue et "ramenés par voie aérienne dans les locaux de la SR" . Un autre individu, de nationalité péruvienne, a quant à lui été interpellé à Papeete. Il apparaissait également comme étant un membre de l'équipage.



Ramené à Papeete, le voilier a subi une nouvelle fouille qui a permis de découvrir d'autres caches. Le poids final de la cocaïne saisie s'élève donc à 436 kilos. Outre la SR et le GIGN, le GIR aura également participé à l'enquête.