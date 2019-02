Le vernissage de l’exposition Hoho’a 2019 a lieu ce soir

PAPEETE, le 1er février 2019 - Voici venue la 9e édition de l’exposition Hoho’a. Installée au Musée de Tahiti et des îles, elle démarre par un vernissage ce soir en présence des photographes et durera jusqu’au 3 mars. L’occasion de découvrir le travail des professionnels et amateurs du secteur.



Hoho’a a été lancé par Christian Coulomb et Sylvain Girardot et leur association F16. " On a d’abord pu voir les photographies au Méridien et, rapidement, dans le magnifique espace du Musée de Tahiti et des îles. Un endroit prestigieux qui met en valeur notre travail ", indique Lucien Pesquié, lui-même photographe. Il expose des clichés et notamment des images de Johnny Hallyday lors de son dernier passage en Polynésie.



Cette année, une cinquantaine de photographes seront présentés. Ce qui est le seuil limite en termes de capacité d’accueil de la salle d’exposition.



" Nous recevons de plus en plus de demandes ", rapporte Lucien Pesquié qui fait partie du comité de sélection. " Tout le monde peut nous envoyer des images, ensuite nous faisons notre choix et attribuons à chaque participant une surface qu’il occupe comme il souhaite. "



Pour les photographes, Hoho’a est une bonne occasion de faire connaître leur travail. " Rien que pour le vernissage, nous avons entre 600 et 800 personnes ! "



Le passage au numérique a bouleversé la photographie, dans sa pratique et dans sa diffusion. " Aujourd’hui, on a même de très bons appareils photos dans des téléphones, on peut toujours en avoir un sur soi. " Une fois immortalisés, les scènes, portraits, paysages peuvent ensuite être diffusés via internet en général et les réseaux sociaux en particulier. " On les montre d’abord à son entourage, puis à des amis moins proches, puis à tout le public, on prend confiance, on ose montrer ce qu’on fait ."



Une initiative comme Hoho’a permet d’aller plus dans la prise de confiance pour les photographes amateurs. " Pour les professionnels, ce n’est qu’une occasion de plus de montrer ses images, on a souvent déjà une bonne couverture médiatique. "



Une édition sur deux est doublé du rendez-vous Hoho’a nui à la Maison de la culture. L’an dernier, des photographies avaient été présentées dans la salle Muriavai, sur le pae pae a Hiro et place To’ata.



Le vernissage de l’édition 2019 aura lieu vendredi 1er février en présence de tous les photographes. " Cette année, nous leur avons demandé de porter des badges pour que les visiteurs les reconnaissent et puissent engager la conversation plus facilement s’ils le souhaitent. "