Le vélo clôture le 22e Trophée de l’amiral

Tahiti, le 18 mai 2025 - Pour la première fois de son histoire, le Trophée de l’amiral accueillait une course de vélo dimanche matin à Arue. Avec un tracé le long des routes de la côte est, les amateurs de cyclisme ont pu profiter d’un parcours fait pour les plus courageux. En collaboration avec la Fédération tahitienne de cyclisme, les FAPF ont pu développer un événement sur deux jours pour le plus grand plaisir de tous. Toareva Parker chez les hommes et Kylie Crawford chez les femmes ont terminé en première position la grande boucle.

Dimanche matin, dans la caserne LCL Broche de Arue, une effervescence déjà ressentie dans le week-end était bien présente. En effet, le lendemain de la grande course de va’a organisée depuis 22 ans par les forces armées de la Polynésie française, était organisée la toute première course de vélo du Trophée de l’amiral. Conjointement, Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) et FAPF ont travaillé depuis plusieurs mois sur cet événement. Suite d’une première partie sur mer, le vélo venait logiquement compléter l’essence même du Trophée de l’amiral, mais cette fois ci sur terre : “L’objectif premier de la naissance du Trophée de l’amiral était de créer un lien entre l’armée et la population. Et le sport est pour nous porteur de ce projet. Le va’a était logique mais c’est vrai que depuis quelque temps, nous avions dans l’esprit de développer cet événement et le vélo est venu naturellement. Déjà parce que je suis bénévole au sein de la Fédération tahitienne de cyclisme, mais aussi parce que le vélo est impacté par de nombreux accidents de la route et nous avons aussi fait aujourd’hui de la prévention avec la gendarmerie pour sensibiliser les gens aux dangers de la route.” Des valeurs qui sont chères au maître principal François Le Stunff, organisateur de la course, et à tout le corps militaire.



La course s’est déroulée sur trois parcours. Une boucle pour les enfants et deux cyclosportives de 41,9 km et de 90 km avec des départs fictifs de 10 km. Sur le plus petit parcours, c’est le jeune espoir du cyclisme tahitien, Joris Kerleo Dubes, 15 ans, membre de l’AS Tamarii Punaruu, qui, sur un magnifique sprint final, vient prendre la victoire devant son aîné Pierre Laurent. “C’était une course de transition avant les championnats de Polynésie sur route. On est partis en peloton et c’est sur le retour que les premières flèches ont été lancées. J’ai réussi à rester dans le groupe. Et dans le Tahara’a, c’est là où ça a cassé. Dans la descente, j’ai réussi à m’échapper avec deux autres coureurs dont Pierre. On s’est relayé pour ne pas se faire rattraper et dans le sprint final, il m’en restait dans les jambes, ça m’a permis de gagner.”



Chez les seniors, c’est Toareva Parker, l’étoile montante du vélo polynésien, qui vient confirmer une bonne forme en ce début de saison. “Je suis fier d’avoir remporté ma première victoire en open. Après la chute de Rudy (Gueguen), j’ai fait 30 kilomètres en solo. J’ai souffert de crampes, mais j’étais prêt mentalement. Ça fait du bien avant d’attaquer les championnats d’outre-mer.” Même discours pour Kylie Crawford, sectionnée elle aussi pour les championnats des DOM-TOM et vainqueur chez les femmes de la première course vélo du Trophée de l’amiral. “Ça a été dur car c’est un format long. J’étais un peu seule chez les filles alors je me suis mesurée aux garçons. Il y avait un super niveau aujourd’hui et je suis vraiment heureuse t’avoir terminé à cette position. Ça motive pour les prochains championnats des DOM-TOM, ça permet vraiment de se tester et de voir si l’on est prêt.”



Prêts, ils le sont et cette première cyclosportive du Trophée de l’amiral aura eu le mérite de réunir tous ces grands champions et de leur donner un maximum de confiance pour la suite de leur saison. C’était bien l’objectif principal de cet événement, continuer de cultiver une belle cohésion nationale.



Classement des 100 km au scratch

1 Toareva Parker AS Pirae 2 h 09’ 40’’ 2 Heiarii Manutahi VCBB 2 h 09’ 56’’ 3 Taruia Krainer AS Pirae 2 h 09’ 59’’ 4 Kahiri Endeler TPC 2 h 10’ 00’’ 5 Medhi Gabrillargues VCBB 2 h 10’ 03’’ Classement des 51,2 km au scratch 1 Joris Kerleo Dubes TPC 1 h 03’ 21’’ 2 Pierre Laurent Non-Licencié 1 h 03’ 21’’ 3 Manea Vincenti TPC 1 h 03’ 22’’ 4 Noe Delbreil Guyot Non-Licencié 1 h 03’ 39’’ 5 Thierry Tonnellier TPC 1 h 03’ 43’’



Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 18 Mai 2025 à 20:32 | Lu 280 fois