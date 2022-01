Le vaccinodrome grand format rouvre à la présidence

Tahiti, le 4 janvier 2022 - La présidence rouvre à compter de mercredi son vaccinodrome grand format pour faire face à l'afflux de la demande de vaccination.



Face à l’afflux de personnes venant se faire vacciner au centre de Paofai, le centre de vaccination grand format de la Présidence rouvrira dès mercredi 5 janvier 2022 et toute la semaine (8h/15h), y compris samedi toute la journée (8h/16h) et dimanche matin (8h/12h). L'accès se fera par l’arrière de la présidence, côté gendarmerie



Vaccins disponibles : Janssen

Pfizer : primo injection, rappel 2e dose, rappel 3e dose

Vaccination disponible des enfants de plus de 12 ans, accompagnés d’un parent.

Délivrance du QR code

