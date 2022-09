Le va'a par les femmes et pour les femmes à la Vaahine Open Challenge

Tahiti, le 26 septembre 2022 - La première édition de la Vaahine Open Challenge Community a rassemblé, dimanche à Papeari, près de 100 rameuses. Ces dernières se sont affrontées en V6 sur un parcours “sprint” de 1 800 mètres sur le lagon de Teva i Uta. Au-delà des résultats sportifs, l'objectif pour Heilani Cronstead et le club de l'AS Mataiea Va'a, instigateurs de l'événement, était de valoriser et de promouvoir la pratique du va'a auprès des femmes.



Première réussie pour la Vaahine Open Challenge Community. L'événement, consacré exclusivement aux femmes et né sous l'impulsion notamment de Heilani Cronstead et du club de l'AS Mataiea Va'a, avait pour but de valoriser et de promouvoir la pratique du va'a auprès de la gent féminine. Le pari a été relevé avec près de 100 rameuses réunies, dimanche, au motu Ovini de Papeari.

Parmi les athlètes présentes sur la côte ouest, on retrouvait les sociétaires de Ihilani Va'a, coachées par Vaimiti Maoni, et qui ont pris le pouvoir cette saison chez les féminines. D'autres clubs comme EDT Va'a, Tahitian Padlle, To'ahiva Va'a, Papara Toa a Hine Va'a ou encore Pueu Nui étaient également présents et ont offert de belles empoignades sur le plan d'eau de Teva i Uta.



Les clubs devaient constituer des équipages en V6 et s'affronter ensuite sur un parcours “sprint” de 1 800 mètres avec des séries qualificatives à passer avant la grande finale. L'histoire retiendra que cette première édition de la Vaahine Open Challenge Community a été remportée par Ihilani Va'a dans la catégorie “Vahine”. Et chez les plus jeunes, les “Hine”, les courses ont été dominées par l'équipage d'EDT Va'a et ses “Amazon Girls”.

Une nouvelle génération qui monte Mais l'essentiel était surement ailleurs pour Heilani Cronstead, ravie de voir autant de femmes présentes dimanche sur le plan d'eau. “En mettant en place la Vaahine Open Challenge Community, l'objectif est d'œuvrer pour la valorisation du sport féminin et du va'a féminin en particulier”, explique celle qui partage la vie du champion, Georges Cronstead.



Si du côté des hommes, le vivier des 'aito se renouvèle assez facilement, du côté des femmes, le renouvellement des générations a encore du mal à suivre. Hinatea Bernardino a dominé la dernière décennie mais depuis trois saisons le va'a féminin cherche sa nouvelle figure de proue. Aujourd'hui, les courses sont souvent dominées par des rameuses expérimentées comme Marguerite Temaiana, Tea Lorfèvre ou tout récemment Aurélie Laplane qui s'est offert la première édition de la Hawaiki Nui Solo Va'a.

“Le va'a a toujours attiré les jeunes filles et les jeunes femmes en Polynésie. Après c'est au niveau de l'organisation familiale que ça ne suit pas forcément. C'est encore compliqué pour certaines de se dégager du temps pour faire du sport. Moi de mon côté j'essaye toujours de me dégager 30 à 40 minutes, voire 1 heure pour faire une session”, indique Heilani Cronstead.



Vaimiti Maoni de son côté œuvre également au sein de son club de Ihilani pour un développement plus large du va'a féminin. C'est en tout cas un défi qu'elle relève avec réussite depuis deux ans à Pirae où son groupe de six rameuses est passée à 24 cette saison. “C'est mon combat de tous les jours, de promouvoir le va’a féminin. Je partage volontiers mon expérience avec les filles”, insiste Maoni.



Et les efforts d'autres clubs comme EDT Va'a, du Team Tamarii Mataiea ou encore du Papara Toa a Hine Va'a ont permis l'émergence ces derniers mois de nouvelles pépites. Parmi lesquelles Ranitea Mamatui, d'EDT Va'a victorieuse du Te 'Aito junior en juin. Mihinoa Paari, du Team Tamarii Mataiea, survole elle la catégorie des cadets et titille déjà les meilleurs juniors et séniors. Tautiare Manate de Ihilani Va'a sera également à suivre. Et enfin Iloha Eychenne, victorieuse de son premier Te 'Aito cette année, complète cette nouvelle génération de rameuses qui monte. Et d'autres événements comme la Vaahine Open Challenge Community devraient en encourager davantage. Le va'a féminin a peut-être trouvé son nouveau souffle.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 26 Septembre 2022