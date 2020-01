Le tribunal refuse l'inscription de Flosse à Papeete

Vendredi matin, le tribunal de première instance de Papeete a rejeté le recours du leader du Tahoera'a, Gaston Flosse, contre la décision de la commission de contrôle de la régularité des listes électorales de Papeete, qui avait refusé son inscription au nombre des électeurs de la capitale le 10 janvier dernier. Le tribunal a donc confirmé l'incapacité de Gaston Flosse d'être inscrit à Papeete et donc de s'y présenter aux élections municipales des 15 et 22 mars.Selon l'avocat de Gaston Flosse, Me Dominique Antz, le tribunal a principalement motivé sa décision par l'absence de "cuisine" dans le bail de location de l'appartement de Gaston Flosse au 4, rue François Cardella, siège du Tahoera'a huiraatira, à Papeete. Un élément qui a conduit le juge à estimer que le "studio" en question ne pouvait pas constituer le "domicile réel" du leader orange. "J'avais demandé au tribunal, dans l'hypothèse où il ne suivait pas cette thèse, de nous indiquer alors où était son domicile. Je vous affirme qu'il n'en a qu'un seul et qu'il est bien à Papeete", martèle Me Antz.L'avocat de Gaston Flosse a annoncé dès vendredi matin qu'il déposerait un recours devant la Cour de cassation dans l'après-midi : "Elle va vérifier si le juge n'est pas sorti de son pouvoir d'appréciation. Des chambres de bonne ont souvent des sanitaires ou une cuisine en commun. Ce n'est pas pour autant que l'on ne leur reconnait pas le statut de domicile." La juridiction parisienne sera le dernier recours possible du leader politique de 88 ans dans cette procédure en contentieux électoral. Elle est tenue de se prononcer en urgence avant le 7 février, confirme Me Antz en estimant que son arbitrage pourrait être rendu dès la semaine prochaine.