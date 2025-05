Le triathlon des entreprises fête sa 34e édition

Tahiti, le 1er mai 2025 - Avec 1 260 participants cette année, la 34e édition du triathlon des entreprises a été un véritable succès. Un événement qui n’a plus à prouver sa popularité tant les équipes inscrites, ainsi que les spectateurs présents, font preuve d’enthousiasme à chaque édition. Ce jeudi matin à Arue, dans l’enceinte du stade Boris-Léontieff, le triathlon a encore montré que ce sport permet de rassembler dans l’effort et le partage. C’est la team Tahiti Fitness qui l’emporte sur le fil cette année après avoir échoué de peu l’an dernier. C’est ça, la beauté du sport.



Sous un soleil de retour pour le bonheur de tous, jeudi matin, dans l’enceinte du stade Boris-Léontieff de Arue, les 400 équipes d’entreprises se sont retrouvées sur la ligne de départ du traditionnel triathlon des entreprises. Un événement fort du calendrier sportif, toujours aussi important pour la Fédération tahitienne de triathlon. “Cette course, au-delà de l’aspect sportif, nous permet surtout de faire découvrir notre discipline grâce à un format plus court et très ludique, puisque ce sont des équipes de trois personnes, sur des distances abordables, qui viennent avec leurs collègues de travail. Sur les 1 260 inscrits, il y en a 1 200 qui ne sont pas licenciés. Le triathlon est un sport accessible à tous et dans lequel on prend énormément de plaisir. Il permet aussi aux collègues, collaborateurs, de créer des liens, de partager des moments ensemble en dehors du bureau ou des espaces de travail, et de créer des souvenirs entre eux”, explique Romain Antoine, cadre technique de la fédération. Pour lui, cette course doit être un moment de plaisir et de fête, qui pourrait même créer des vocations : “On retrouve des participants du triathlon des entreprises sur d’autres épreuves que nous organisons dans l’année. C’est un réel plaisir de les revoir et de se dire qu’ils ont accroché à notre sport grâce à cette course.”



En toute sécurité, les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes, qui participent à ce triathlon, sont très bien encadrés : “La sécurité, c’est l’élément primordial pour ce genre d’événement. Nous avons pu compter sur l’aide de la police municipale de Arue, des services techniques des mairies, des services de secours de la FPPC (qui comptent infirmiers et médecins), mais aussi, et surtout, de tous nos bénévoles qui quadrillent le parcours pour que tout se passe bien”, concluait Romain Antoine.



Un triathlon en équipe



Sur la route, un parcours de course à pied de 5 km ; le retour de la chaleur n’a pas forcément aidé les coureurs : “C’est un élément contraignant, mais il faut réussir à garder son rythme tout au long du parcours. Et si on a un moment de moins bien, on sait que nos collègues sont avec nous, ça nous permet de ne pas lâcher”, confiait Emma Boulogne, de la team Tahiti Sport. Accompagnée de Toareva Parker au vélo et de Manate Carlqvist à la natation, la team Tahiti Sport est la première équipe mixte à franchir la ligne d’arrivée, non sans mal : “L’eau était floue et, à la fin, il a fallu tout donner car il y avait du monde sur la ligne d’arrivée”, expliquait Manate. Une ligne d’arrivée franchie ensemble, un geste important pour l’esprit d’équipe.



Sur le parcours vélo – 15 km en deux boucles avec des passages difficiles sur le sable et dans l’eau – la team Tahiti Fitness, vainqueur de cette 34e édition devant les teams Air Tahiti et EDT, 59 minutes et 21 secondes, s’est distinguée. C’est Cédric Wane, habitué des compétitions et des performances de haut niveau, qui a réalisé cette partie de la course : “Depuis quatre ans que nous participons à cet événement, j’ai toujours fait le vélo car c’est la discipline la plus longue des trois, et ça me permet de grappiller du temps. Le parcours n’était pas simple, surtout qu’il y avait beaucoup de monde, donc il fallait vraiment faire attention sur certaines portions. Mais sans Darren (Harbulot), qui a fait un super travail sur la course à pied, et Kahi (Munos), qui avait presque trente secondes de retard sur le premier lorsqu’il a attaqué la natation, le résultat aurait été différent. L’an dernier, on a échoué de quelques centièmes et cette année, on passe de très peu aussi”, confiait-il. Un trio en or, récompensé par leur complémentarité mais surtout leur amitié, dans et en dehors du travail.



Un parrain impliqué



Des valeurs très chères aux yeux du parrain de cette édition, Kauli Vaast. Le champion olympique de surf, très proche de son Fenua, était heureux et fier de parrainer cette course, car pour lui, œuvrer pour le développement du sport en Polynésie est essentiel : “Je voulais depuis longtemps participer à cette course, et quand l’organisation m’a demandé si je voulais être le parrain, j’ai immédiatement dit oui. Pour moi, c’est important de m’investir dans le monde du sport, qui est très présent en Polynésie. C’est top de pouvoir vivre ces moments. On sent un esprit de compétition bien présent, mais dans une ambiance formidable. Je me suis régalé avec mes collègues de la team, on a fait une équipe mixte qui nous représentait bien, c’était vraiment chouette.” Notre surfeur, accompagné à la course de Sofy Cruzol et au vélo de Tulikitonga Hausia, était dans son élément puisque c’est lui qui a parcouru les 500 mètres de natation, avant de conclure la course en compagnie de son équipe.



Fatigués mais sourires aux lèvres, tous les participants et participantes de cette 34e édition n’avaient qu’une seule phrase à la bouche à la fin de cette belle matinée : “Vivement l’année prochaine !”















Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 1 Mai 2025 à 18:42 | Lu 336 fois