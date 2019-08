Le transport maritime local à la loupe

En 2018, la Polynésie française compte 21 navires privés en exploitation répartis ainsi :



- IDV : AREMITI 5, AREMITI FERRY et TEREVAU

- ISLV : HAWAIKI NUI, TAPORO 6 et TAPORO 7

- Inter-ISLV : MAUPITI EXPRESS 2, TE HAERE MARU 4 à 7

- Australes : TUHAA PAE 4

- Marquises : ARANUI 5 et TAPORO 9

- Tuamotu Ouest : COBIA 3, DORY, MAREVA NUI et SAINT XAVIER MARIS STELLA 4

- Tuamotu-Gambier : NUKU HAU, SAINT XAVIER MARIS STELLA 3 et TAPORO 8



Ces navires sont exploités par 14 armements différents, certains regroupant plusieurs navires. L’âge moyen des navires est de 27 ans, avec un écart important entre des navires neufs fraîchement mis en service et certains navires de plus de 40 ans (maximum : 42 ans). En 2018, 1 793 400 personnes ont été transportées par voie maritime à l’intérieur de la Polynésie française, soit une progression de 6% par rapport à 2017 ; 99% de ce trafic s’effectue sur la ligne Papeete - Moorea.