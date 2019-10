Le transfert des aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa fixé au 1er avril 2020

Papeete, le 25 octobre 2019 - La première réunion du groupe de travail chargé de définir les modalités de la rétrocession des aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa au Pays s'est réuni mercredi après-midi. La date du transfert a été fixée au 1er avril 2020.





Le groupe de travail sur le transfert au Pays des trois aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, co-présidé par le secrétaire général du haut-commissariat, Eric Requet, et le ministre en charge du transport aérien interinsulaire, Jean-Christophe Bouissou, a organisé sa première réunion mercredi après-midi pour définir les grandes lignes de cette rétrocession. Le transfert des trois aérodromes est fixé au 1er avril 2020, date à partir de laquelle la Polynésie française aura la responsabilité d’exploiter ces trois aéroports.



Les représentants des services de l’aviation civile de l’Etat et du Pays, ainsi que les collaborateurs du secrétaire général et du ministre se sont accordés sur le cadre des discussions du groupe de travail, les modalités de transfert des trois aérodromes et le rétroplanning global des opérations.

Des réunions techniques seront programmées chaque semaine entre les différents services concernés. La prochaine réunion du groupe de travail a été fixée à fin novembre.