Le trafic de stupéfiants en hausse de 44% en 2018

PAPEETE, le 18 janvier 2019 - La rentrée solennelle a eu lieu ce vendredi au tribunal de Papeete en présence du président de la Polynésie française, Edouard Fritch. A cette occasion, le procureur de la République, Hervé Leroy, a dressé un bilan chiffré de l’activité pénale en 2018. Homicides involontaires, cambriolages, conduites sous l’empire d’un état alcoolique, trafics de stupéfiants : les chiffres son en hausse.



Comme il en est d’usage chaque année, la cour d’appel et le tribunal de première instance de Papeete ont fait leur rentrée solennelle en présence d’Edouard Fritch, président du Pays, et du vice-président Teva Rohfritsch.



Lors de son allocution, Hervé Leroy, procureur de la République, a notamment souligné qu’avec une hausse de 44%, « l’année 2018 a été marquée par une augmentation du trafic de stupéfiants - concernant au premier chef l’ice - et qui illustre la mobilisation constante des services de police, des unités de gendarmerie et de la direction régionale de la douane ».



Le représentant du ministère public a salué l’arrivée du nouveau bâtonnier, Me Benoît Bouyssié, en rappelant que, « dans une démocratie, un Etat de droit, l’avocat pour le procureur n’est pas un adversaire mais un contradicteur nécessaire. »



Le procureur général, Thomas Pison, a également prononcé un discours dans lequel il a rappelé les objectifs du plan de prévention de la délinquance pour la période 2018 – 2020 : « Tous ensemble, nous nous sommes engagés à œuvrer afin de réduire les pratiques addictives (…), d'intensifier les actions de prévention de la délinquance des mineurs (…), d'améliorer la prévention des violences intrafamiliales (…), et de lutter contre la délinquance routière ».