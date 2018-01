Le "tomora'a 'are", une tradition qui perdure à Rurutu

RURUTU, le 9 janvier 2018 - Chaque 1er janvier, les habitants de Rurutu célèbrent le "tomora'a 'are", qui consiste à se rendre dans chaque maison afin d'y découvrir les nouvelles décorations. Pour ce grand événement populaire, les femmes arborent leurs plus belles tenues et elles sortent leurs plus beaux tifaifai.



Il y a bien une tradition à laquelle les habitants de Rurutu ne dérogent pas, en début d'année, il s'agit du " tomora'a 'are ". Pour cet événement, un comité visite toutes les maisons de l'île.



L'objectif est d'accueillir les habitants qui font le tour de l'île pour présenter leurs vœux, mais aussi de voir la configuration des différentes maisons. Du coup, une longue préparation est nécessaire pour cet événement.



Les maisons sont nettoyées de fond en comble entre noël et jour de l'an. L'occasion aussi pour les māmā de sortir leurs plus beaux Tifaifai.



Et dans chaque maison, le rituel est le même. Les participants sont accueillis avec de la poudre et du parfum, les matahiapo enchainent par une prière, suivi de chants et danses. " Personne n'est oublié ", martèle une habitante de Rurutu. " Même les malades sont mis en valeur. Nous chantons aussi pour eux, afin qu'ils voient que nous ne les oublions pas ". Une fois la visite terminée, une collation est offerte aux participants.



Le tomora'a 'are est mis en place par un comité représentant les trois communes de Rurutu (Avera, Auti et Moerai). Il est organisé le 1er janvier. Une tradition qui est perpétrée depuis toujours, et le conseil municipal a bien l'intention de maintenir ce grand événement populaire qui marque le début d'un nouveau chapitre sur l'île.



TERE 'A'ATI



Après le " tomora'a 'are ", les habitants de Rurutu font le " tere 'a'ati ", qui consiste à faire le tour de l'île dans chaque commune. Il s'agit pour les participants de découvrir l'histoire de chaque monument présent sur l'île, mais aussi de souhaiter les vœux pour la nouvelle année. " C'est un moment privilégié aussi pour mettre en valeur nos orateurs, puisque dans chaque village, on les retrouve ", souligne Frédéric Riveta, maire de Rurutu.



En fin de journée, place au traditionnel lever de pierre, dans chaque mairie.



Le tere 'a'ati 2018 s'est terminé ce mardi à Avera.