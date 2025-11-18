

Le tir à l’arc lance sa Coupe indoor

Tahiti, le 23 novembre 2025 - Un mois après la fin du championnat outdoor, c’est en intérieur que se sont réfugiés les archers polynésiens pour affronter la période des pluies et continuer à progresser dans leur discipline en vue des Oceania 2026. La Coupe de Tahiti indoor va se dérouler sur quatre manches, dont la première s’est tenue ce dimanche au gymnase de l’AS Dragon, dans la vallée de Titioro. Dans les trois catégories d’arc représentées, le niveau des participants a confirmé la bonne forme du tir à l’arc polynésien, déjà brillant lors des derniers Mini-Jeux de Palau.



À peine la Coupe de Tahiti outdoor terminée, place à la version indoor. Avec l’arrivée des pluies, le tir à l’arc peut facilement s’adapter et migrer vers des structures couvertes. Les distances sont plus courtes, mais les règles restent toutefois identiques. “Nous avons trois catégories d’arc : l’arc nu, qui se rapproche le plus de l’arc traditionnel ; l’arc classique, que l’on voit aux Jeux olympiques ; et l’arc à poulies, un arc de type chasse qui fera prochainement son entrée aux Jeux”, explique Julien Ravaudet, cadre technique de la Fédération tahitienne de tir à l’arc. “Ensuite, nous avons aussi des catégories en fonction du niveau et de l’âge des archers, pour les faire progresser à leur rythme.”



Pour lui, ces compétitions sont pensées pour favoriser la progression grâce au nombre important de flèches tirées. “Tout le monde tire soixante flèches, ce qui correspond à un total de points. Ensuite, selon le classement, il y a les phases finales en duel, ce qui ajoute encore des tirs. Même si le comptage diffère selon la catégorie d’arc, on peut dépasser les cent flèches dans la journée.” Un travail qui commence à payer, puisque les résultats aux derniers Mini-Jeux de Palau ont été excellents. Mais les Oceania 2026, en Nouvelle-Zélande, s’annoncent d’un tout autre niveau : “La sélection sera plus réduite, car le niveau attendu sera très relevé.”



Place au indoor



En attendant, cette première étape de la Coupe de Tahiti indoor, dimanche, a rencontré un franc succès. Au fil des qualifications, les tirs se sont resserrés et le niveau est monté. Arrivés en quarts de finale, les archers ont offert des duels intenses. Les leaders de la Coupe outdoor ont répondu présents, et certains, comme Teiva Winkelstroeter, vainqueur en arc classique, ont conservé leur précision : “C’est différent par rapport à l’extérieur. Les cibles sont moins loin, donc ça change notre manière de tirer. J’ai fait un très bon score sur les soixante flèches de qualification, mais j’ai un peu plus souffert en duel. On a trois journées identiques et la quatrième ne comporte que des duels. Les oppositions se feront selon le classement, j’espère être en haut du tableau.”



De belles surprises ont également animé la journée, comme la victoire en arc nu de Hinerava Moux devant les leaders de la Coupe outdoor, Rodrigue Chan et Thierry Ladeuil : “Je me suis mise à l’arc nu il y a quelque temps. Avant, j’étais en arc classique, mais il y avait trop de réglages. Je me sens beaucoup mieux avec cet arc : tu ne fais qu’un avec lui, il n’y a rien d’autre à faire que viser avec son corps. La sensation est plus pure et j’ai tout de suite adhéré. Le système de points est aussi très pratique : ce sont des manches à gagner, et en cas d’égalité, chacun tire une flèche et la meilleure remporte la manche.”



Un sport qui demande énormément de concentration et de maîtrise de soi, ce qui séduit la jeune championne : “Il faut une très forte concentration. Tu te focalises sur ta cible et tu fais le vide autour. J’adore cet état d’esprit et, à force d’en faire, j’y prends de plus en plus de plaisir.”



Le silence et la concentration qui régnaient dans le gymnase de l’AS Dragon témoignaient de la détermination des archers polynésiens en ce début de Coupe de Tahiti. Mais la détente fait aussi partie du sport, et chaque compétition se termine par un concours de tir qui valorise une discipline en pleine expansion au Fenua.



Podiums



Novices



Shana Jean Evan Barnicaud

Novices U18+



Sébastien Jehl Marc Barnicaud Renaud Mandiau



Arc classique U18



Niels Piot-Tcheong Manatini Winkelstroeter Nathael U

Arc nu Open



Hinerava Moux Rodrigue Chan Thierry Ladeuil

Arc A poulies Open



Raiarii Teuiau Meily Chang Chen Chang Moerani Bredin-Tumahai

Arc classique Open



Teiva Winkelstroeter Frédéric Dur Jimmy Wong





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 23 Novembre 2025 à 17:52 | Lu 130 fois



