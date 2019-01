Le think tank des ex-membres du Conseil des Réformes Stratégiques

Au total, les membres ont rendu sept rapports. Ces rapports n'avaient pas pour but d'être rendus publics, mais étaient directement remis au Président de la Polynésie. Ces rapports contenaient des propositions portant sur un périmètre très large. Ainsi la formation professionnelle, la réforme du code du travail, le potentiel des plantes et algues, ou encore la desserte aérienne internationale de la Polynésie ont été quelques-uns des thèmes abordés par le CRS durant ces quatre années. Environ 200 personnes ont été auditionnées par le CRS pour l'élaboration de ces différents rapports.

"Certains nous voyaient comme un doublon du CESC (ndlr : Conseil économique, social et culturel), mais notre rôle était de travailler sur des sujets pour les approfondir, alors que le CESC travaille sur les propositions de loi" , précise Aline Baldassari, ex-secrétaire du CRS et fraîchement secrétaire du think tank. Créé par cinq des sept membres du CRS l'association appelée Reva : "Réflexions vers l'avenir", se veut un think tank "libre et apolitique", insiste son tout nouveau président, Michel Paoletti.

" On avait envie de continuer ensemble. Les statuts de l'association vont être déposés incessamment. L'idée est d'agréer un certain nombre de personnes sur des sujets portant sur la vie de la Polynésie" , explique Michel Paoletti.

Concrètement, les membres fondateurs du think tank souhaitent œuvrer pour la Polynésie en continuant à mener leur travail de réflexions, que ce soit sur des sujets de leur propre initiative ou sur des demandes précises émanant de l'extérieur.

Pour rejoindre le club de réflexions, les nouveaux adhérents devront être parrainés par un des membres fondateurs du think tank.