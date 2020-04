Le télé-entraînement en attendant

De son côté, la Fédération d'athlétisme de Polynésie française (FAPF) n'a pas perdu de temps non plus pour mettre en place des séances de télé-entraînement, sous l'impulsion de Thierry Tonnelier et de Tumatai Dauphin, cadres techniques à la FAPF.



Comme leurs homologues du judo, ils proposent des entraînements en live sur la page Facebook de la FAPF. Il s'agit notamment de séances de marche nordique et de running en confinement. “On ne propose pas un contenu de qualité olympique, mais on se devait de proposer quelque chose à nos licenciés”, insiste Tumatai Dauphin.



En plus de ces séances en live, les cadres techniques diffusent également, sur la page Facebook de la fédération, les sessions d'entraînement des meilleurs athlètes polynésiens actuels. “Il faut être hyper-créatif dans les contenus pour continuer à les motiver. Le plus grand danger, c'est de tomber dans la sédentarité. Et au fur et à mesure que les semaines passent, cela devient de plus en compliqué. Mais on ne lâche rien”, affirme Tumatai Dauphin.



À noter que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande, en règle générale, 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique soutenue par semaine, ou une combinaison des deux.





A noter que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande, en règle générale, 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique soutenue par semaine, ou une combinaison des deux.