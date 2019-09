Le team Pacific gagne la Coupe Davis

PAPEETE, le19 septembre - Le Tahitien Heve Kelley faisait partie du team « Pacific Océania » qui a participé à la Coupe Davis dans la division quatre. L’équipe a pu remporter la finale face aux Emirats Arabes Unis.



Le team « Pacific Océania » sera promue dans la division supérieure l’année prochaine, la division trois, grâce au résultat obtenu cette année. La prochaine Coupe Davis se déroulera en mars 2020.



Heve Kelley a déclaré : « c’était ma cinquième participation et c’est toujours une super expérience. Personnellement, cela me fait voyager et faire beaucoup de rencontres. Surtout, cela me permet de rencontrer de nouveaux adversaires d’un très bon niveau. A Tahiti, je joue contre les mêmes joueurs à chaque fois. C’est très enrichissant de participer à ce genre d’événement. De nombreux pays étaient présents. Le Bahreïn, l’Iran, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, le Vietnam… »



Le tennisman de Moorea a également ajouté : « je suis super content de ma victoire. L’année, prochaine, on aura l’opportunité de rencontrer des adversaires encore plus forts, d’un niveau encore supérieur. » SB