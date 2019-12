Le tandem Hauss/Page remporte le Swimrun

TAHITI, le 3 décembre 2019 - Le tandem Hauss/Page a remporté la première édition du Swimrun, un évènement sport-nature proposé samedi à Moorea.



Le Swimrun, un événement sport-nature organisé par le club Vsop MozTeam alliant course à pied et natation en eau libre s’est déroulé samedi dernier à Moorea sur un parcours de 35 kilomètres. Les inscriptions ne pouvaient se faire que par équipe.

Le tandem David Hauss/Pierrick Page a remporté la catégorie Senior hommes après 4h50’46 d’efforts, devant Teiva Izal et Teva Poulain en 5h03’59 suivis de Franck Digonnet et Nuumoe Lintz en 5h08’58.Chez les femmes, la course a été remportée par le tandem ValérieConnan/Laura Diuddo en 6h50’08 devant Nikki Puttergill et Jessica Perichon en 7h04’07 et le tandem Charlotte Thune/Patricia Suard en 7h13’41. Dans la catégorie mixte, c’est le tandem Gwennaëlle Rauby/Laurent Guerrero qui s’impose en 5h27’25 devant le tandem Emmanuel Hahn/Lou Hahn en 5h52’16 et le tandem Hinatea Machebœuf/Florian Hlavek en 5h57’09.Pas moins d’une centaine d’athlètes ont participé à cette première édition.