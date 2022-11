Le surfski débarque à Huahine

Huahine, lundi 28 novembre – Huahine vient de s'équiper de dix kayaks en carbone qui ont été inaugurés samedi lors d'une cérémonie en bord de lagon. Après quelques discours, la matinée s'est poursuivie avec une initiation auprès des collégiens, le tout encadré par l’association Tua Va'a de Huahine qui souhaite, comme la fédération polynésienne de kayak surfski, attirer la jeunesse dans cette discipline.



Le projet initial de la fédération polynésienne de kayak surfski (FPKS) d'acquérir 50 surfskis a abouti. Ceci grâce à l’aide financière de l'État et du Pays, du ministère des Sports, des clubs et de chaque commune participante dont celle de Fare à Huahine. L'île vient de réceptionner dix kayaks. Ce nouvel élan fait suite à un constat sans appel de la FPKS à Tahiti où actuellement 90% des participants aux compétitions fédérales sont des vétérans. D'où l'urgence de faire découvrir ce sport à la jeunesse en commandant du nouveau matériel afin d’ouvrir de nouvelles écoles où le matériel est mis gratuitement à disposition.



C’est donc l’association Tua Va'a de Huahine qui a répondu présente lors de la sollicitation de la fédération pour ouvrir une école de surfski à Huahine. Créé en 2004, l'association s'est immédiatement fédérée à celle de va'a puis à celle de kayak un peu plus tard. Son président Hiro Colombani, fan de glisse, pratiquait depuis déjà longtemps le surfski : “Je trouvais cela énervant de me faire doubler par des copains en kayaks ! Cela m’a travaillé et j’ai donc décidé d'investir dans un bon kayak et de développer cette pratique. Étant aussi enseignant et responsable de la section va'a au collège, les élèves de la section sportive auront la chance de pratiquer maintenant les deux activités. Le but étant d’amener un maximum de jeunes à la pratique afin de la rajeunir et de les préparer pour des compétitions fédérales de kayak.”

Équilibre et patience



Pendant les vacances de Noël des journées d'initiation seront mises en place pour faire découvrir la discipline qui demande un bon équilibre et beaucoup de patience car la progression est plus lente qu'en va’a. Le surfski équipé d’un pédalier est très étroit, et est confectionné tout en carbone, ce qui explique son poids plume de seulement 9 kg, d'où sa grande instabilité. Les participants en ont fait les frais en goûtant l’eau plusieurs fois lors des séances d'initiation, qui ont remporté un franc succès auprès du jeune public. Les pratiquants de Huahine auront donc le privilège de s'entraîner sur du matériel de haute qualité. Le président de la FPKS, Roland Barff, état présent à l'inauguration : “J’ai fait le déplacement pour transmettre un message aux parents et aux jeunes comme quoi nous comptons sur eux pour la pratique de cette discipline qui montre de plus en plus d’engouement ou actuellement nous avons une centaine de licenciés. Nous espérons former de futurs champions aux prochaines compétitions.”



Vont suivre les compétitions très attendues comme celles de la Te Aito en juin 2023, suivie des jeux du Pacifique aux îles Salomon où 8 médailles seront à décrocher (quatre pour les femmes, quatre pour les hommes), puis les jeux du Pacifique en 2027 qui auront lieu en Polynésie.









Rédigé par Flora Loge le Lundi 28 Novembre 2022 à 15:59 | Lu 257 fois