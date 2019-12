Le surdoué de neuf ans Laurent Simons quitte l'université

La Haye, Pays-Bas | AFP | mardi 10/12/2019 - Laurent Simons, surdoué de neuf ans qui s'apprêtait à obtenir son diplôme de licence en génie électrique de l'Université d'Eindhoven, a mis un terme à ses études, ont fait savoir mardi ses parents.



Laurent et ses parents ont pris cette décision en raison d'un conflit sur l'emploi du temps, l'université souhaitant reporter sa remise de diplôme qui devait se dérouler fin décembre, a indiqué à l'AFP son père, Alexander Simons.

Le petit surdoué, qui était le plus jeune étudiant de l'Université de technologie d'Eindhoven, a fait le tour des médias internationaux ces dernières semaines.

"Son père a réitéré son souhait explicite que son fils obtienne sa licence à l'âge de neuf ans", ce qui signifie que Laurent aurait dû compléter un cursus de trois ans en dix mois, a déclaré l'université dans un communiqué.

"Laurent est un garçon au talent sans précédent, dont le rythme d'étude est exceptionnel. Cependant, l'université ne considère pas cette date de fin ciblée comme réalisable compte tenu du nombre d'examens que Laurent aurait dû passer avant son dixième anniversaire, le 26 décembre", selon ce communiqué.

L'université explique avoir proposé aux parents un emploi du temps qui aurait permis à Laurent de finir ses études d'ici la mi-2020, ce qui aurait "toujours été, à tous égards, un calendrier extrêmement rapide".

"Les parents ont décidé de ne pas accepter cet horaire et de stopper les études de Laurent à l'université. Nous le regrettons", a déploré l'établissement.

Né d'un père belge et d'une mère néerlandaise, Laurent Simons est entré à l'école primaire à quatre ans. Cinq ans plus tard, il était à l'université.

Laurent a déjà reçu deux offres de la part d'universités étrangères pour y étudier, mais n'exclut pas de prendre une année sabbatique, a déclaré son père à l'AFP.