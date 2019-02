Le statut d’autonomie revu le 13 février au Sénat

PARIS, le 6 février 2019. La commission des lois du Sénat a examiné ce mercredi le projet de loi organique modifiant le statut d’autonomie de la Polynésie française. Les sénateurs examineront le texte à partir du 13 février.



La commission des lois du Sénat a donné son feu vert mercredi à l’actualisation du statut de la Polynésie française, en adoptant deux projets de loi (l’un organique, l’autre ordinaire). L’objectif pour le gouvernement français est de reconnaître la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire française, de faciliter l’exercice de leurs compétences par la Polynésie française et les communes polynésiennes et de garantir la stabilité des institutions polynésiennes et en particulier de l’assemblée de la Polynésie française.



« Le Sénat rappelle ainsi son attachement à la Polynésie française et à son autonomie dans la République », a commenté Philippe Bas, président de la commission des lois et sénateur Les Républicains. « Il appartient désormais à l’État de respecter ses engagements, notamment en matière financière, pour permettre aux collectivités polynésiennes d’exercer au mieux leurs compétences au service de nos concitoyens. »



La commission des lois a adopté 62 amendements afin d’enrichir les textes du gouvernement et de mieux répondre aux attentes des Polynésiens.



Sur le plan institutionnel, la commission a encouragé la coopération entre les communes et la collectivité de la Polynésie française, notamment pour le recouvrement des impôts locaux et l’exercice concomitant de certaines compétences (politique de la ville, protection et mise en valeur de l’environnement, etc.).

Les compétences des communautés de communes ont été redéfinies pour faciliter le développement de l’intercommunalité en Polynésie française.



La commission a également revu le régime des lois du Pays adoptées par l’assemblée de la Polynésie française pour qu’elles puissent être promulguées plus rapidement. En novembre dernier, l’assemblée de Polynésie avait en effet dans son avis indiqué qu’elle souhaitait que les recours contre les lois du Pays ne soient plus suspensifs. Par le passé, le coût du retard dans la mise en œuvre de certaines lois du Pays sur des réformes d'importance a été significatif alors que les recours contre ces lois du Pays se sont soldés par un rejet de la part du Conseil d'Etat.



En matière foncière, la commission a facilité la sortie de l’indivision et pérennisé l’aide juridictionnelle apportée par le Pays aux particuliers, afin de mettre fin à des situations inextricables qui empêchent l’exploitation des terrains.

« Les textes adoptés par la commission des lois sont à la fois consensuels et porteurs de véritables avancées pour la Polynésie française », a indiqué Mathieu Darnaud, rapporteur. « Ils sont le fruit d’un dialogue constant avec les autorités de la Polynésie française et avec notre collègue de la commission, Lana Tetuanui ».

Le projet de loi organique et le projet de loi seront débattus en séance publique le mercredi 13 février.