Le sport reprend vie aux Marquises

HIVA OA, le 9 juillet 2020 - Depuis la fin du confinement les associations sportives ont de nouveau pris d’assaut les salles omnisports et les terrains en plein air. Les différents districts se remettent petit à petits en place.



D'abord timidement avant de se remettre en place de manière officielle, l'activité sportive sous différentes formes a repris vie sur l'île de HIva Oa. Cela s'est traduit sur les aires de jeu où l'application des gestes barrières a du mal à être respectée. Puis de manière administrative avec le renouvellement de présidents de district.

Ainsi au volley-ball, Cindy Vaatete succède à Olive Teikiotiu tandis que Roger Shan cède sa place à Teiki Mapuna nouveau président du district football et futsal. Émile Teinaue reste président du district de la pétanque. Enfin, pour l'association de tennis de table, il faudra faire preuve d'un peu de patience pour connaître le successeur de Ani Peterano, puisque le changement de gouvernance ne sera effectif qu'après l'affectation de ce dernier sur une autre île.

Quant à l'organe en charge du monde sportif à Hiva Oa, le comité des sports « Hiva nui Tuako » que préside Roger Shan, il doit faire l’objet d’un renouvellement de son bureau dans les prochaines semaines.



Après l'épisode du coronavirus qui a mis un coup d’arrêt au planning sportif, la mission de ce comité est de remettre sur pied un calendrier de compétitions en collaboration avec les différents districts. Il aura aussi la charge d’accompagner matériellement et financièrement les délégations lors des prochaines grandes manifestations sportives.

Aroma Mendiola, 1er adjoint au maire de l’île et responsable des sports, dresse les grandes lignes de travail et les ébauches de calendrier : "Nous continuons toujours à accueillir des petits tournois amicaux organisés par les districts et les clubs. Le championnat de pétanque avec Tahuata a été interrompu par le Covid. Tout est chamboulé, on a dû tout arrêter et nous sommes obligés d’attendre le mois de février pour repartir sur un nouveau calendrier. D'un autre côté, des matches de football et futsal sont prévus pour septembre à Fatu Hiva et Hiva Oa. La plus grande incertitude concerne les Jeux des Marquises, prévus à Nuku Hiva en décembre. Le tournoi est suspendu pour le moment. Mon souhait est de développer les écoles de football et de volley-ball afin de former des champions et de les envoyer à Tahiti ou, pourquoi pas, à l’international. D’ailleurs l’AS Tefana a fait appel et a financé le déplacement de Umehea Mervin et de Kuaheitini Peterano, deux de nos meilleures jeunes joueuses de volley-ball licenciée à l’AS Tiu. Elles sont notre fierté."



Teiki Mapuna, chargé communal des sports se doit aussi de travailler à l'élaboration d'un calendrier d’occupation des salles et à la gestion des différentes infrastructures sportives de la commune.

Egalement nouveau président du district du foot et 3e vice-président de la ligue des Marquises, il travaille à certains objectifs : "Notre premier objectif est de redynamiser le foot en compétition et en loisir. D’ailleurs nous allons remettre en place le championnat Marquises Sud pour déterminer le champion du groupe qui rencontrera le champion du groupe Nord, au mois de novembre. Le vainqueur représentera les Marquises à la coupe de Polynésie. Nous devons aussi structurer l’école de foot de Hiva Oa qui vise le public des 6 -15 ans. Nous aimerions également former des cadres en collaboration avec la Fédération tahitienne de football. Et enfin nous devons répertorier et dresser une liste des travaux à effectuer sur les infrastructures sportives, comme la rénovation et la mise aux normes."