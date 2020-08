Le sport mis à l'honneur à Tubuai

Tout d’abord on commencera par la fête du sport à Tubuai du 11 au 20 septembre prochain, organisée par le Comité des Sports dont le président et coordinateur est Michel Paillé, en collaboration avec la commune de Tubuai, sous la houlette du maire Fernand Tahiata.

Au programme sont prévus le football, le tennis de table, le duathlon (course à pied et vélo), la pétanque, le va'a, le beach-volley, le paddle, la course de chevaux, la course à pied, le futsal.

« Je suis en train de négocier le tarif aérien pour les participants, à hauteur de 37 168 Fcfp au lieu de 50 000 Fcfp aller-retour, explique Michel Paillé. Et de poursuivre : on va faire venir des équipes de Tahiti ayant un très bon niveau afin d’élever le niveau de nos sportifs locaux dans les sports représentés : basket-ball, beach volley, futsal, football, cardio Fit, va’a, courses de chevaux, paddle, pétanque, tennis de table, Tū’aro Maohi, volley-ball. Nous avons un entraîneur champion du monde pour les rameurs en la personne de Patrick Viriamu. »

Un concert animé par des musiciens locaux viendra clôturer cet événement dont ce sera la première édition. La participation s’élèvera à 1000 Fcfp par personne.