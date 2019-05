Le spectacle de Blanche Gardin projeté au Majestic de Tahiti

PAPEETE, le 17 mai 2019 - Humoriste, comédienne et scénariste française, Blanche Gardin présente actuellement Bonne nuit Blanche. Ce one-woman-show sera projeté au cinéma le Majestic le 1er juin. Il n'y aura qu'une seule soirée.



" C’est la comédienne la plus en vue du moment, récompensée notamment lors de la 30e cérémonie des Molières ", explique Stéphane Bouthéon de PACL Events, société de promotion de l'art, la culture et les loisirs en Polynésie française.



" Dans son spectacle Bonne nuit Blanche, elle nous pousse à voir en face les vicissitudes de l’existence. Elle dézingue à tout vu en restant lucide, elle est âpre mais avance avec un gant de velours. Elle a le verbe d’une justesse imparable. Certes, elle est parfois crue ", reconnait Stéphane Bouthéon, " mais elle est terriblement drôle ".



Pour toutes ces raisons, la société de promotion organise une projection de son spectacle au Majestic le 1er juin. Il succède ainsi au concert des BTS et à la pièce de théâtre Britannicus de la Comédie française.



Blanche Gardin s'est faite connaître du grand public via le Jamel Comedy Club et grâce à son rôle dans la série télévisée WorkinGirls sur Canal +. Elle s'est fait reconnaître par le biais de ses stand-up. Elle a remporté deux années de suite un Molière de l'humour pour Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche en 2018 et 2019.



Bonne nuit Blanche est un monologue. Celui d'une quadra célibataire, obsédée par le sexe, exaspérée par son environnement, son corps et son époque.