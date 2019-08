Le site des trois cascades fermé du 26 au 30 août

PAPEETE, le 19 août 2019. Le service du Tourisme informe que le site des trois cascades, situé à Hitiaa O te Ra, sera fermé du 26 au 30 août à cause de travaux de réhabilitation et de sécurisation de la passerelle enjambant la rivière menant au site.



La réouverture du site est programmée pour le samedi 31 août.

Le service du Tourisme tient à s’excuser auprès des professionnels du tourisme et du public pour la gêne occasionnée.