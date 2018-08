Le site de Vaipahi fermé jusqu'à mercredi

En période de sécheresse et de vent pendant laquelle peuvent se multiplier les départs de feux, le haut-commissariat rappelle que le brûlage des végétaux, s’il n’est pas déjà réglementé par un arrêté municipal, doit respecter les précautions suivantes :

- veiller à informer le maire et les sapeurs-pompiers locaux du projet de brûlage ;

- le brûlage doit être plutôt réalisé en milieu de matinée ;

- seule une quantité limitée de déchets de végétaux inférieure à un demi mètre cube peut être brûlée, en une seule fois. Le brûlage d’autres déchets est strictement interdit, quelle qu’en soit la nature ou la quantité ;

- le brûlage ne peut avoir lieu que chez la personne qui en prend l’initiative, et à une distance qui ne pourra être inférieure à dix mètres des bâtiments alentours et de la limite des propriétés voisines ;

- avant tout allumage de feu, des mesures d’extinction adaptées doivent être mises en place ;

- tout feu est proscrit par grand vent (supérieur à 20 km/h) ou lorsque la fumée risque de gêner la circulation publique ou de provoquer tout autre trouble manifeste ;

- le feu doit, pendant toute sa durée, être surveillé, sans interruption, par au moins un adulte et être totalement éteint avant de quitter les lieux.