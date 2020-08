Le siège de l’OPH ferme après trois cas de Covid-19

Après la Direction du travail jeudi, c’est au tour du siège de l’OPH (Office polynésien de l’habitat) de fermer ce vendredi en raison de trois cas confirmés positifs au Covid-19 parmi les agents. La réouverture est prévu le vendredi 28 août.Pendant cette fermeture, l’OPH encourage dans un communiqué « ses locataires, demandeurs et prestataires à effectuer leurs démarches à distance. La caisse est temporairement fermée. Les paiements par virement et prélèvement sont à privilégier. »Les activités liées aux chantiers, à la réception et aux livraisons de matériaux des fare et ceux destinés aux Aides à l’amélioration de l’habitat individuel sont maintenues dans les entrepôts de Fare Ute et Tipaerui.Pour la sécurité sanitaire de son personnel, l’OPH procédera à la désinfection des locaux du siège samedi.L’agence de Taravao est, quant à elle, toujours ouverte.Les usagers peuvent joindre l’OPH par téléphone au 40 46 36 36, par message privé sur la page Facebook de Office polynésien de l’habitat ou par mail [email protected]