Le sérial escroc reprend un an ferme

Tahiti, le 5 octobre 2020 - Marc-Antoine Cerfontaine, 38 ans, connu de la justice pour des affaires d'escroqueries a été de nouveau condamné lundi à un an de prison ferme. Durant le mois de septembre l'intéressé a notamment arnaqué des propriétaires de pension de famille sur la Presqu'île et un restaurateur.



Sorti de prison en juillet 2019, Marc-Antoine Cerfontaine, 38 ans, bien connu des services de police pour des affaires d'escroquerie, a de nouveau remis le couvert le mois dernier. Tout d'abord dans une pension de famille, où il a passé quelques nuits pour une facture de 87 000 Fcpf, qui n'a jamais été honorée. Ensuite chez un restaurateur, à qui il avait promis d'acheter son établissement. Résultat une note de 37 000 Fcpf pour deux repas, qui ne sera jamais payée également. Après, le sérial escroc s'est intéressé à des particuliers à qui il subtilisera un véhicule qu'il avait promis d'acheter, en usant toujours de belles paroles.



"Une faculté particulière à berner les gens"



Mais Marc-Antoine Cerfontaine a fini par être rattrapé par la justice. L'intéressé a été présenté lundi en comparution pour répondre de ses faits commis tout au long du mois de septembre. À la barre le prévenu, sûr de lui, a affirmé qu'il indemnisera toutes les victimes grâce à des investisseurs privés. "J'ai une société d'événementiel et une marque que j'ai lancées. Et je suis en train de travailler avec mon avocat sur les statuts de mes nouvelle sociétés", a assuré Cerfontaine.



"Vous avez une faculté particulière à berner les gens. D'autres dossiers vous concernant vont également beaucoup occuper le tribunal prochainement", a insisté pour sa part le procureur, avant de requérir deux ans de prison ferme. Le tribunal dans son délibéré sera beaucoup plus clément, en condamnant l'escroc à un an de prison ferme. Ce dernier a été directement conduit à Nuutania suite à son procès.