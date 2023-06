Le serial cambrioleur de retour à la barre

Tahiti, le 8 juin 2023 – Déjà condamné le 6 février pour pas moins de 12 cambriolages, un jeune homme sans emploi a de nouveau été jugé jeudi en comparution immédiate pour répondre de trois nouveaux vols avec effraction. Il a écopé d’un an de prison ferme avec maintien en détention.



Le tribunal correctionnel a jugé jeudi en comparution immédiate un homme de 27 ans poursuivi pour trois cambriolages commis chez ses voisins à Papara et ce, en état de récidive légale. Le 4 mai, ce célibataire sans emploi s'était introduit au sein d'une maison qui avait déjà été cambriolée par son propre frère une semaine auparavant. Il avait notamment dérobé des chaussures, de la nourriture ainsi qu'une console de jeux et des outils. Rebelote dix jours plus tard. Le jeune homme avait de nouveau cambriolé la même maison en emportant une autre console et de nouveaux outils après avoir cassé une vitre à l'aide d'une pierre. Enfin, le 3 juin, le prévenu avait cambriolé une autre maison en emportant encore des outils. Mais la victime, qui connaissait sa réputation de “voleur du quartier” s'était rendue à son domicile et avait réussi à récupérer une partie des affaires volées.



Alors qu'il a déjà été jugé en février dernier pour 12 cambriolages commis en l'espace de quatre jours, l'intéressé a donc de nouveau comparu devant la justice jeudi. Interrogé sur les faits, il en a reconnu l'intégralité en expliquant au tribunal qu'il devait payer sa consommation de paka et qu'il comptait également “bricoler” avec les outils volés. Ce féru de consoles vidéo a ensuite expliqué à la barre qu'il n'avait jamais travaillé, qu'il ne comptait pas le faire et qu'il passait donc ses journées à ne “rien” faire. “Si vous trouviez du travail, cela ferait un peu de repos pour vos voisins”, a suggéré le président du tribunal avant de lui rappeler qu’il est vain d’attendre qu'un “patron” vienne le chercher “chez lui”.



“Cambrioleur invétéré”



Entendu sur le préjudice subi, le père de famille dont la maison avait été cambriolée à deux reprises, n'a pas caché sa colère en affirmant notamment à la barre que s'il avait su où habitait le prévenu, ce dernier n'aurait pas fini en “bon état”. Ce à quoi le président du tribunal lui a répondu de calmer ses ardeurs. Ces cambriolages “extrêmement désagréables” ont ensuite été dénoncés par le procureur de la République qui a requis 12 mois de prison dont quatre avec sursis à l'encontre du prévenu, un “cambrioleur invétéré” qui n'a “aucune volonté de s'insérer dans la société comme il se doit”.



Confrontée lors de l'audience à l'oisiveté assumée de son client, Me Vivianne Genot a cependant affirmé lors de sa plaidoirie que le jeune homme se “laissait aller” car il savait qu'il allait être condamné. “Il a un CAP de maçonnerie, travaille au noir et n'a pas voulu le dire au tribunal. De plus, il est inscrit dans une équipe de football et a donc une activité.” Après en avoir délibéré, le tribunal s'est montré plus sévère que le ministère public en condamnant l'individu à un an de prison ferme assorti du maintien en détention.