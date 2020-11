Le secteur touristique veut y croire

Félicienne et Gaby Heitaa

Pension Temeitu

" Nous réfléchissons à d’autres activités"

Avez-vous observé un changement de clientèle ?

Nous avons plus de clients polynésiens que les années précédentes. Ce sont principalement des fonctionnaires (enseignants, militaires etc..), de Tahiti surtout. Beaucoup de réservations ont été faites sur la période de Noël, alors que précédemment, il s’agissait de notre période creuse où nous en profitions pour fermer et réaliser les maintenances annuelles. Cette année, les travaux ont été effectués pendant le confinement en mars et avril et nous resterons ouverts en cette fin d’année.



Avez-vous envisagé des modifications d’activités ?

Nous réfléchissons à d’autres activités, mais nous attendons les mois à venir afin d’évaluer si les modifications, administratives notamment, en valent la peine.



Vous êtes optimistes pour l’avenir de la pension ?

Nous avons reçu des aides du Pays et de l’Etat. Ces aides ont permis de maintenir les emplois dans notre pension. Mais la clientèle locale ne suffit pas à revenir à notre taux d’occupation des années précédentes et je reste dans l’incertitude pour le futur. Malgré une année 2021 qui annonce un rebond de l’activité, nous commençons déjà à recevoir des annulations et restons prudents.