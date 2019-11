Le secteur privé polynésien créé son groupe dans le Pacifique

Le bureau du FPRG est composé de représentants du Medef, de la CPME et de la CCISM. Outre son président Christophe Plée, il est composé de Patrick Bagur au titre de premier vice-président, de Clet Wong en tant que secrétaire, de Cyrille Dubois comme secrétaire adjoint, de Vincent Fabre au poste de trésorier et d’André Bihannic comme coordinateur. « Il y a les trois plus grosses organisations qui représentent l’entreprise, et derrière on a une dizaine de représentants sectoriels spécialement choisis dans des secteurs comme l’agriculture, l’industrie, l’économie bleue, le transport aérien qui sont à même d’orienter des gens à la fois sur l’export et sur l’import », explique Christophe Plée.



« On n’était nulle part », constate le nouveau président du FPRG. « Et finalement, on peut dire que le Forum des îles du Pacifique est très content d’avoir enfin des représentants du secteur privé, parce que ce sont eux aussi qui conseillent les gouvernements dans les actions à prendre. Or systématiquement quand il y a des rencontres entre les pays, il y a aussi des rencontres du secteur privé qui sont organisées en parallèle. »