Le secteur aérien recrute grâce au bond du tourisme

"Pas loin de 10 000 personnes" exercent un emploi en lien avec l’activité aéronautique en Polynésie française, selon Jean-Christophe Bouissou, présent samedi pour inaugurer la manifestation. Et "c’est un secteur qui recrute", affirme le ministre en charge des transports aériens. Constat auquel s’associe volontiers Thierry Delmas, le patron de la Direction générale des enseignements et de l’éducation (DGEE) : "C’est évident, dans la mesure où il y a une augmentation de la fréquentation touristique et des opérateurs, avec l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes. Oui, il y a du potentiel. Et justement Mme la ministre (de l’Education, NDLR) travaille actuellement à établir un lien avec un centre des métiers et des qualifications en métropole pour favoriser les formations de nos jeunes polynésiens et leur permettre de prendre ces emplois-là."



"Pour nous, les ressources humaines sont d’une importance de premier plan", ajoute Hinano Guérin, conseiller technique au ministère du Tourisme. En 2019, la Polynésie française enregistre sa meilleure fréquentation touristique depuis 2001, avec en fin d’année autour de 230 000 visiteurs ayant séjourné au moins une nuit sur le territoire. "Notre fréquentation touristique a augmenté de plus de 13 % sur les 18 derniers mois, avec l’arrivée des nouvelles compagnies aériennes. Je crois que l’on se rejoint avec l’Éducation, sur ce point : le plus grand challenge que l’on va avoir pour accompagner le développement de notre tourisme –bien sûr, des infrastructures et des règlements doivent encore être mis en place-, mais la chose qui va prendre le plus de temps c’est la formation et l’acquisition de compétences par le plus grand nombre de personnes locales de manière à ce que l’on ait de moins en moins à faire appel à des recrutements extérieurs. L’industrie du tourisme, ce n’est pas uniquement de la restauration et de l’hôtellerie. C’est une panoplie de prestations dont l’aérien est le point de départ."