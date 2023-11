Le secrétaire d'État chargé de la mer au Fenua

Tahiti, le 8 novembre 2023 – Du 11 au 14 novembre, Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, sera en Polynésie française. Au programme, de nombreuses visites et une rencontre avec le président du Pays, Moetai Brotherson.



Le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, sera en Polynésie française du 11 au 14 novembre, pour une visite officielle. Pendant ces quatre jours, il rencontrera le secteur maritime local ainsi que les acteurs de la biodiversité marine. Sa visite sera donc principalement axée sur la pêche et sur l'écologie. À ce titre, il rencontrera notamment Moetai Brotherson et visitera le port de pêche, l'Ifremer, la base navale...



Avant son arrivée, Hervé Berville est aux îles Cook pour le 52e Forum des îles du Pacifique aux côtés de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Sur place, il doit assister à de nombreuses tables rondes et rendez-vous bilatéraux sur divers sujets, comme le réchauffement climatique mais également la pêche et la préservation des ressources marines.