PAPEETE, le 5 février 2018 - Durant trois jours, le public pourra profiter des différentes offres de ce salon. L'objectif est de découvrir nos îles à des prix attractifs. Cette 20ème édition se tiendra au parc expo de Mama'o, où 198 exposants vous accueilleront jusqu'à dimanche 16 heures.



C'est un rendez-vous incontournable aussi bien pour les professionnels que pour le public qui souhaite découvrir les cinq archipels de la Polynésie française à des prix attractifs.



Le salon du Tourisme ouvrira ses portes vendredi, jusqu'à dimanche, au parc expo de Mama'o. Pour cette nouvelle édition, près de 200 exposants seront répartis sur 262 stands, parmi eux, 32 nouveaux professionnels.



Le GIE Tahiti Tourisme attend plus de 16 000 visiteurs pour ce salon, et la culture sera mise en avant. " En tant que partenaire du record du monde de ‘ukulele, les visiteurs pourront venir s’entraîner sur le salon tous les jours afin de se préparer pour le samedi 24 février, date du record du monde de ‘ukulele au Stade Pater. Sur le salon, des animations sur le thème du ‘ukulele seront prévues ainsi qu’un photobooth habillé aux couleurs de cet instrument afin d’immortaliser le passage des visiteurs sur le salon ", indique un communiqué.



Le salon du Tourisme ouvrira ses portes à partir de 8 heures, vendredi et la clôture est prévue dimanche, à 16 heures.



Cette opération est organisée deux fois par an par le GIE Tahiti Tourisme. La dernière édition s'est tenue du 1er au 3 septembre 2017, où 178 exposants étaient présents. 15 500 visiteurs ont fait le déplacement et 3 640 billets ont été vendus durant ces trois jours.