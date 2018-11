Le salon de la Beauté et du bien-être, place To'ata jusqu'à dimanche

PAPEETE, 30 novembre 2018 - Le salon de la Beauté et du bien-être accueille 80 exposants jusqu'à dimanche, place To'ata.



Au programme ce week-end :



Samedi 1er décembre

- 9 h 30 à 10 h 30 : show Body mine shape de Fit dance ;

- 10 h 30 à 11 h 30 : animation du centre Yoga Tahiti ;

- 16 heures : grand défilé avec Mister Tahiti 2018 et ses dauphins et les mannequins du lycée Saint-Joseph.



Dimanche 2 décembre

- 9 heures à 10 heures : animation du centre Yoga Tahiti ;

- 10 heures à 11 heures : show Body mine shape de Fit dance ;

- 16 heures : grand défilé féminin par les mannequins du lycée Saint-Joseph ; coiffure et maquillage par l’école d’esthétique du lycée Saint-Joseph ;

- 17 heures : élection du plus beau stand du salon.