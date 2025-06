Le rugby en fête à Fautaua

Tahiti, le 7 juin 2025 - Une centaine de jeunes joueurs, venus de Tahiti, Moorea et même de Wallis-et-Futuna, ont foulé la pelouse du stade Fautaua ce samedi 7 juin à l’occasion de la 2ème édition de la Fête du rugby.



Le stade Fautaua s’est transformé ce samedi en véritable terrain de fête pour les jeunes passionnés de ballon ovale. À l’occasion de la deuxième édition de la Fête du rugby, licenciés, parents, éducateurs et curieux se sont retrouvés pour célébrer l’esprit d’équipe, la transmission et la convivialité qui font la richesse de cette discipline. « L’événement s’installe dans notre calendrier annuel », confirme Patrick Lopez-Diot, président de la Fédération.



Dès 13 heures, une vague de maillots colorés a envahi la pelouse : U8, U10, U12, U14, venus de Tahiti et de Moorea, se sont succédé sur les terrains, entre ateliers techniques et matchs amicaux. Passes, plaquages, débordements et essais se sont enchaînés dans une ambiance à la fois studieuse et festive. « C’est une logistique lourde, car nous réunissons quatre catégories d’âge alors qu’en général, c’est une seule. Mais c’est essentiel : jouer ici, sur ce stade où évoluent les seniors, c’est symbolique. Cela important pour les enfants, c’est symbolique», souligne Patrick Lopez-Diot.



Fait marquant de cette édition : la participation inédite d’une équipe de Wallis-et-Futuna, invitée dans le cadre d’un partenariat avec le club de Papeete. Le club de Laione a ainsi pu prendre part à la fête, témoignant de l’élargissement progressif du réseau rugbystique polynésien à l’échelle régionale.

Former et fédérer les générations futures



Au fil de l’après-midi, les mini-matchs ont permis aux jeunes de se confronter et de s’amuser. « Il faut qu’ils jouent, qu’ils s’amusent. Le but, c’est de leur donner envie de rester dans ce sport », explique Patrick Lopez-Diot, soucieux de fidéliser les licenciés dès le plus jeune âge et de les faire tomber amoureux du ballon ovale..



Dans les gradins, les familles n’ont pas ménagé leurs encouragements. « C’est une belle vitrine pour le rugby local. Les enfants s’amusent, c’est le principal », confie un parent venu de Punaauia, les yeux rivés sur la pelouse.

La journée s’est conclue en beauté avec une remise de trophées aux jeunes participants, ainsi qu’une cérémonie pour les éducateurs récemment diplômés du Brevet Fédéral (BF). Sept nouvelles certifications ont été remises cette année. « C’est une belle occasion de les mettre à l’honneur », se félicite le président de la Fédération. Depuis la création du BF en 2018, pas moins de 60 éducateurs ont été formés. « Aujourd’hui, la quasi-totalité de nos encadrants est diplômée. Cela garantit qu’ils peuvent gérer les enfants. Ils ont aussi un référentiel commun. C’est aussi ce qui permet à nos réunions, tournois et rassemblements de si bien se dérouler. »

La Fédération polynésienne de rugby compte environ 550 licenciés jeunes et un peu plus de 300 chez les adultes. « Après le creux lié au Covid, nous nous reconstruisons petit à petit. La dynamique revient, et nous nous stabilisons. D'autant qu'il y a de nouvelles écoles de rugby qui se montent », conclut Patrick Lopez-Diot, confiant dans l’avenir du rugby polynésien.

Soane Maituku, cadre technique rugby à Wallis-et-Futuna Comment s’est déroulée votre venue au Fenua ?

Il faut surtout remercier les parents, qui ont réussi à réunir les fonds nécessaires pour le déplacement, ainsi que le club de Papeete, qui a tout organisé avec le club de Laione. Une quinzaine d’enfants ont fait le voyage, accompagnés de quelques parents et du vice-président du club.



Qu’est-ce que les enfants découvrent lors de ce type de déplacement ?

Sur le plan sportif, pas tant de nouveautés, car on organise déjà des compétitions entre les clubs de Wallis et Futuna. Ce qui change, c’est le contexte : l’environnement, les autres enfants, la dimension du rassemblement. Et puis, c’est la première fois qu’ils voyagent aussi loin. Habituellement, ce sont les plus grands - les U15 ou U16 - qui ont droit à ce genre de déplacements.



Quel est votre programme pour la suite de votre séjour à Tahiti ?

Nous avons déjà participé à des entraînements avec les clubs de Faa’a et de Papeete. La semaine prochaine, nous irons à Paea et à Punaauia. Et nous terminerons par une compétition de rugby à 10, samedi prochain.





