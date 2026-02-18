

Le rugby à XV reprend ses droits

Tahiti, le 2 mars 2026 - C’est le retour du championnat de rugby à XV. Avec le retour du RC Pirae, six équipes vont participer à cette compétition qui s’annonce relevée et indécise. Samedi avait lieu la première journée. Faa’a, tenant du titre, a su se sortir des griffes de Papeete, récent vainqueur de la Coupe. Dans les autres matchs, les scores ont été serrés et les prestations à la hauteur des attentes. Une belle saison s’annonce.



Cela faisait plus de deux mois que les rugbymen polynésiens attendaient cela. Après la Coupe de Tahiti, qui a vu la victoire du Rugby Club de Papeete face au Paea Manu Ura Rugby Club fin décembre 2025, c’était le lancement du tant attendu championnat de rugby à XV, samedi, au stade de la Punaruu à Punaauia.



Mais c’est à Moorea que le premier match a eu lieu, puisque la JRM (Jeunesse Rugby Moorea) accueillait, le matin, le retour du club de Pirae à la compétition. En sommeil la saison dernière, les hommes de Marcel Coppenrath ont repris le chemin de l’entraînement, avec l’envie de redorer le blason du club. Nombreux et déterminés aux entraînements depuis quelques semaines, les bleu et orange avaient fait le déplacement sur l’île Sœur avec pour objectif de remporter cette rencontre et, surtout, de retrouver de bonnes sensations ensemble. Mais la JRM ne l’entendait pas de cette oreille. Frustrés de leur défaite en finale de la Coupe de deuxième division face à Punaauia il y a quelques semaines, les hommes de Watson Poroi voulaient montrer un autre visage à domicile, et c’est chose faite avec une victoire 26 à 12.



“On ne savait pas trop à quoi s’attendre face à Pirae car ils n’avaient pas participé aux derniers matchs à XV. Mais nous, on voulait faire un bon match pour valider tout ce qu’on travaille à l’entraînement. On a pris le match par le bon bout. On a mis en place notre jeu grâce à une bonne conquête, après on a déroulé. C’est vrai que notre match contre Punaauia nous avait frustrés et on avait vraiment à cœur de bien faire sur ce premier match de championnat. Maintenant, il faudra refaire ce genre de prestation dans quinze jours contre Punaauia, justement.”



Une première journée en deux parties



L’après-midi avait lieu la suite de cette première journée au stade de la Punaruu, à Punaauia. Le premier match opposait le champion en titre, le Faa’a Rugby Aro, au récent vainqueur de la Coupe, le Papeete Rugby Club. Une rencontre entre deux des favoris qui a été à la hauteur des ambitions affichées par les deux équipes. 22-19 pour Faa’a : trois essais, dont deux transformés pour chacune des équipes, mais une pénalité qui a fait basculer le match en faveur des champions.



“C’était un match serré. On se connaît bien et, malgré les difficultés à avoir un effectif complet en ce début de saison, les deux équipes ont livré un très bon match de rugby. On a bien entamé le match et, malgré l’arrivée de nouveaux à des postes importants, le collectif a bien répondu présent en première mi-temps. La deuxième mi-temps a été plus difficile : on a subi en mêlée et sur les impacts, et la fin a été tendue car ils ont réussi à marquer dans les dernières minutes. Mais heureusement, on avait pris un peu d’avance, notamment grâce à une pénalité qui fait la différence”, déclarait Tihani Tokogari, vice-présidente du club de Faa’a, qui a laissé sa place à la tête du club à Ruroa Mairau, lequel prend donc la double casquette de joueur-président.



Le match de clôture opposait Manu Ura de Paea au Rugby Club de Punaauia. Deux places fortes du rugby polynésien qui se retrouvaient pour ce retour à la compétition, avec la ferme intention de prendre les premiers points dans ce championnat. Leur dernière rencontre à XV datait du mois de mai 2025, lors de la quatrième journée du championnat, où Punaauia s’était imposé après une série de matchs invaincus. Mais nouvelle année, nouvelle donne : tout était remis à zéro pour cette rencontre. Paea, champion 2024, veut retrouver son statut et Punaauia, qui a échoué en finale l’an dernier, espère enfin décrocher un titre.



C’est dans ce contexte que le match débutait. Dominateurs et propres sur les phases de conquête, les coéquipiers de Mathieu Ansola ont réalisé une première mi-temps quasi parfaite. “On rentre au vestiaire sur le score de 14 à 0. On maîtrise bien notre sujet durant cette première période, les poussant à la faute. Entre cartons jaunes et pénalités, on arrive à faire le break et à revenir en confiance après la pause.”



Malgré un début de deuxième mi-temps à l’image du premier acte, les choses se dérèglent au fil des minutes. “On marque très vite, ce qui porte le score à 19-0. Mais après ça, c’est compliqué. Ils nous ont dominés devant, surtout en mêlée fermée, et nous, on n’a pas su gérer cette période, nos temps faibles… Ils marquent trois essais mais, heureusement, ils loupent une transformation, ce qui nous permet de remporter le match 19 à 17. Mais on est très contents de ce premier match car on a vu de belles choses. Il faut que l’on continue de travailler ensemble et les choses se mettront en place petit à petit.”



La saison 2026 s’annonce d’ores et déjà palpitante et la deuxième journée, qui se déroulera dans quinze jours, va encore proposer des rencontres relevées.

Résultats: Moorea-Pirae 26-12

Faa'a-Papeete 22-19

Punaauia-Paea 19-17

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 2 Mars 2026 à 15:23 | Lu 184 fois



