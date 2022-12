Le roi de Norvège sort de l'hôpital après une infection

Oslo, Norvège | AFP | mercredi 21/12/2022 - Le roi Harald de Norvège, en voie de rétablissement après avoir contracté une infection qui a nécessité une cure d'antibiotiques, est sorti mercredi de l'hôpital où il avait été admis deux jours plus tôt, a annoncé le Palais royal.



"Le roi va mieux mais va devoir rester au calme pendant quelques jours", a indiqué le Palais dans un communiqué.



Sur le trône depuis bientôt 32 ans, le souverain de 85 ans, victime de multiples problèmes de santé ces dernières années, avait été admis à l'hôpital national d'Oslo lundi pour une cure d'antibiotiques par intraveineuse afin de traiter une infection.



Alors qu'il devait officiellement y rester "pendant quelques jours", il en est ressorti au bout de 48 heures. Le journal Verdens Gang a publié une photographie de lui assis à l'arrière d'une limousine noire.



Se déplaçant avec des béquilles, le roi a accumulé les séjours à l'hôpital ces derniers temps: Covid, opération du genou, opération du coeur, troubles respiratoires et une autre infection, qui lui avait valu d'être hospitalisé en août.



Souverain sportif et skipper émérite - il a notamment participé aux championnats du monde de voile fin juillet à Genève -, il s'est toujours refusé à abdiquer.



Petit-fils de Haakon VII, le premier de la lignée royale norvégienne, il règne sur son pays depuis le 17 janvier 1991.