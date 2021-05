Le revirement du ministre Lecornu sur la réouverture

Tahiti, le 19 mai 2021 - "Nous avons décidé, après échange avec le président Édouard Fritch, de lever les motifs impérieux avec l'Hexagone", écrit le ministre pour justifier mercredi matin l'annonce surprise de la levée des motifs impérieux le 9 juin prochain, quatre jours après sa visite officielle en Polynésie française.



En Polynésie, la surprise de l'annonce de la levée des motif impérieux mercredi matin est venue de la position affichée la semaine dernière sur le sujet par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Lors de sa longue visite de huit jours au fenua, le ministre a martelé sans ambigüités que l'État n'autoriserait pas la réouverture des frontières pour le tourisme avec la métropole sans atteindre le seuil de 70% de personnes vaccinées en Polynésie française. Mercredi matin, les acteurs économiques locaux qui avaient échangé avec le ministre sur ce sujet étaient les premiers surpris, et globalement satisfaits, de cette évolution rapide. Même les services de l'État en Polynésie française semblaient presque pris de court par cette annonce, dont les contours exacts demandaient encore quelques précisions…



Sébastien Lecornu s'en est expliqué dans un communiqué diffusé mercredi matin en Polynésie : “Lors de mon déplacement, j'ai insisté sur le nécessaire équilibre à trouver entre reprise économique, notamment dans le secteur du tourisme, et protection sanitaire de nos concitoyens. Je sais l'engagement du Pays pour amplifier la campagne de vaccination. C'est pourquoi, nous avons décidé, après échange avec le président Édouard Fritch, de lever les motifs impérieux entre l'Hexagone et l'archipel, et d'alléger les mesures d'isolement, pour les personnes vaccinées à partir du 9 juin.” Le ministre ne précisant pas, pour l'heure, ce qui relevait d'un allègement des mesures d'isolement. “Nous continuerons de suivre avec attention les indicateurs épidémiologiques pour adapter, si besoin, ce calendrier : soit pour le tenir, soit pour le retarder.”