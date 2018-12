Le réveillon, dernière soirée à risques d'une sombre année

PAPEETE, le 31 décembre 2018. Festive et arrosée, la soirée du Nouvel An est l'une des plus dangereuses sur les routes: à l'approche du réveillon du 31 décembre, les pouvoirs publics appellent à la prudence pour ne pas endeuiller un peu plus une année 2018 meurtrière.



"Respectez la vie, ne vous tuez pas sur les routes", insiste le haut-commissaire dans les vœux qu'il a adressés à la télévision aux Polynésiens. A quelques heures du réveillon du 31 décembre, les pouvoirs publics appellent les automobilistes et les scootéristes à la prudence pour ne pas endeuiller un peu plus une année 2018 particulièrement meurtrière. La route a déjà tué pas moins de 36 personnes cette année. Un chiffre noir puisque l'an dernier 24 personnes avaient trouvé la mort sur les routes de Polynésie, contre 27 en 2016. En 2015 et 2014, 17 personnes étaient décédées après un accident de la route.



Pour mettre fin à l'hécatombe sur les routes, le haut-commissariat a lancé fin novembre une campagne de prévention routière. Cinq affiches illustrant des erreurs de comportement sur la route : absence du port de la ceinture, pas de casque, alcool… ont été éditées et portent des slogans chocs : " La bringue au volant, la mort au tournant", "Vers la mer ou le cimetière", "Il n'a pas demandé à mourir, la vie d'un enfant est sacrée", "Deux morts et le troisième qui pleure" et "il doit avoir un crâne en acier, il va bientôt le savoir".



Mi-décembre, le haut-commissariat a aussi publié le témoignage de Jairus Guilloux qui a eu deux accidents graves dans sa vie : un en tant que champion de motocross, qui a été fortement médiatisés. Mais surtout un premier à l'âge de 16 ans sur la route, qui a failli lui coûter la vie. Un témoignage bouleversant.



Le réveillon du Nouvel An rime souvent avec consommation d’alcool. Et ce n’est pas une nouveauté : l’alcool tue au volant. En Polynésie, cela représente la moitié des accidents mortels sur la route. Alors pour profiter des fêtes sans prendre de risques, une conduite sobre s’impose. Mais si vous souhaitez faire la fête et ne pas vous inquiéter. Le plus simple est d'anticiper et désigner la personne qui ne boira pas et ramènera tout le monde sain et sauf, de dormir sur place ou de rentrer avec un taxi.