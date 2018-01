Le rêve brisé de deux femmes artistes qui voulaient se dire "oui" 25 fois

La Haye, Pays-Bas | AFP | mardi 09/01/2018 - Elles voulaient se dire "oui" 25 fois à travers le monde dans une performance artistique pour célébrer le mariage gay, mais la maladie, terrible et foudroyante, a brisé le rêve de ces deux femmes artistes.



Couple dans la vie réelle, la Néerlandaise Julian P. Boom, 39 ans, et la Belge Fleur Pierets, 44 ans, s'étaient lancées dans une aventure qui devait les mener dans les 25 pays où le mariage homosexuel est légal.

Après New York, Amsterdam et Anvers, elles se sont mariées pour la quatrième fois à Paris le 7 novembre dernier.

Mais "après la cérémonie, Julian a été prise de fort vertige et j'ai dû la soutenir en descendant les escaliers de l'Hôtel de Ville", raconte Fleur à l'AFP.

Quelques jours plus tard, la Néerlandaise perd connaissance. A l'hôpital, les examens révèlent qu'"elle a de nombreuses tumeurs dans la tête et autour de son coeur. Les médecins lui donnent trois mois (à vivre) durant lesquels elle perdra sa capacité à parler et à se souvenir des choses, jusqu'à ce qu'elle glisse dans le coma".

Aujourd'hui, le couple est retourné dans la maison de la mère de Fleur en France: "Vu que nous avons tout vendu pour réaliser ce projet, il n'y avait plus de +maison+ où rentrer."

"Les choses vont très vite; elle a perdu complètement la mémoire et elle est incapable de bouger les lèvres - son cerveau +a oublié+ qu'elles étaient là. Les médecins m'ont dit que chaque fois qu'elle s'endormait, il y avait un risque qu'elle ne se réveille pas", poursuit Fleur.

"C'est un cauchemar angoissant", dit-elle.

L'idée initiale du projet était, "plutôt que de nous plaindre des quelque 170 pays où le mariage gay est interdit", de "célébrer" les pays où cela était légalisé.

Mais ce qui devait être leur première performance "publique" à deux connaît désormais une fin brutale. "Cela me brise le coeur que nous ne puissions pas continuer", regrette l'artiste belge.

Le couple est "très, très fier" d'avoir pu "toucher une audience aussi large", bien au-delà de ses espérances.

Et Fleur a promis à Julian lors de leur dernière conversation "lucide" d'écrire un livre et d'ainsi poursuivre leur "Projet 22" - nombre auquel se sont ajoutés entre-temps l'Allemagne, Malte et l'Australie.

Une page a été ouverte sur le site du projet pour soutenir le couple dont l'assurance ne couvre pas les soins palliatifs. "Non seulement elle perd l'amour de sa vie, mais elle devra faire face à d'énormes factures quand Julian ne sera plus là", confie Bart, un ami.

"Elle va me manquer terriblement", ajoute Fleur, qui gardera ancré en elle le fait "que l'amour et l'optimisme changent la donne". "Et que j'ai eu de la chance d'avoir trouvé une femme avec qui je voulais me marier 25 fois."