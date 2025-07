Le retour triomphal de Teva i Tai à la Presqu’île

Tahiti, le 25 juillet 2025 – Salle comble à Vairao, jeudi soir, pour la représentation de la troupe de danse Teva i Tai, grande gagnante du Heiva i Tahiti. Les artistes et les spectateurs ont vibré à l’unisson, portés par “cette belle victoire et ce beau spectacle”. Prochain temps fort à ne pas manquer : dimanche 3 août, à Faratea, “là où tout a commencé”.





Après avoir brillé sur la scène du Heiva i Tahiti 2025 et remporté plusieurs récompenses, dont le prestigieux prix Madeleine Moua, la troupe de danse Teva i Tai continue de vivre au rythme de son spectacle Te Manu tūora – L’allégorie de la tresse joyeuse.



Après le marae ‘Ārahurahu, à Paea, le groupe professionnel s’est produit à Toahotu, mardi soir, puis à Vairao, jeudi soir, devant des spectateurs venus en nombre pour profiter du retour des artistes à la Presqu’île. Ils ont d’abord pu apprécier la prestation du groupe de chant Tamari’i Mataiea (2e prix Tārava Tahiti et 1er prix ‘Ūtē ‘ārearea), qui a ouvert la soirée avec brio.





“Des frissons”

Dès que les premières notes de l’orchestre de Teva i Tai ont retenti, le public a vibré avec la troupe. “C’est magnifique : j’ai eu des frissons !”, confie Jacqueline, venue de Hitia’a en famille pour voir sa fille danser. Il faut dire que ces soirées, plus accessibles, sont le gage d’une proximité unique avec les danseurs et leurs sublimes costumes. À l’issue de cette représentation forte en émotions, la population et les élus de Taiarapu-Ouest ont pu admirer le trophée remporté “pour la Presqu’île”.



Se produire à domicile est toujours un moment fort, comme nous l’a confié la cheffe de troupe et chorégraphe, Heimoana Metua, attachée à cette tradition : “On est tous très heureux et fiers de pouvoir enfin montrer cette belle victoire et ce beau spectacle chez nous, mais aussi de combler les familles qui n’ont pas pu se rendre à To’atā. Le mana est différent ! Et surtout, on espère que notre message de résilience passe bien. Il est adressé à notre génération et aux générations suivantes pour laisser et transmettre un Fenua tel qu’on l’a toujours souhaité.”



Originaire de Taravao, Jenna s’est produite avec son fils de 8 ans, Tunoarii, qui fait une apparition lors du tableau final. “C’est très chaleureux et je me sens bien de danser ici. C’est émouvant ! On ne connaît pas forcément tous les gens venus nous voir, mais on sent qu’ils nous portent”, remarque-t-elle.



​À Faratea, dimanche 3 août

Après deux rendez-vous à Mahina et Faa’a ce week-end, Teva i Tai jouera son spectacle le vendredi 1er août, à l’InterContinental dans le cadre du Mini-Heiva. Une ultime représentation est fixée au dimanche 3 août, à Taravao. “Nous allons offrir une journée des Teva pour la population de la Presqu’île, à Faratea, là où tout a commencé avec nos répétitions. On est en train de s’organiser. On va inviter Reo Papara (1er prix Tārava Tahiti, NDLR) et Tamari’i Mataiea”, annonce Heimoana Metua pour clore ce Heiva en beauté.



Le palmarès de Teva i Tai Hura tau : 1er prix Madeleine Moua

Meilleure danseuse : 2e prix (Tokahi Cadousteau)

Meilleur danseur : 3e prix (Teaonui Tehuiotoa)

Meilleure auteure : 1er prix Pouira ā Teauna, Te Arapo (Valérie Gobrait)

Meilleur ‘ōrero John Mairai : Ariiteaveura Chee Ayee

Prix à la discrétion du jury : ‘aparima “A Ti’aturi”









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 25 Juillet 2025 à 12:44 | Lu 452 fois